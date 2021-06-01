「你先打！」 陳建銘：民進黨員應效法蔡英文把手臂留給國產疫苗

▲台北市議員陳建銘。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

隨著新冠肺炎疫情擴大，疫苗話題受外界高度關注，部分民眾質疑中央疫苗採購不足，是想保護國產疫苗；就在BNT輝瑞疫苗話題鬧得沸沸揚揚，只做到二期臨床試驗的高端疫苗30日宣布，已經與衛福部簽訂新冠疫苗採購合約。對此，台北市議員陳建銘向民進黨人員喊話，「我OK你先打！」應與總統蔡英文一樣，將手臂留給國產疫苗，讓國人有信心。

衛福部長陳時中於3月到台大醫院接種AZ疫苗時，被問到蔡英文何時要打疫苗？當時陳時中回應，要由總統醫療團隊決定，但個人建議國產疫苗研發成功的話，打國產疫苗也很有意義。

陳建銘5月31日於臉書表示，蔡英文與所有民進黨人員，應貫徹「我OK你先打」，中央至地方甚至全國人民都知道，要能有效防堵疫情必需全面施打疫苗，但進口疫苗數量仍未到位，而國產疫苗採購已成事實，但民眾對於國產疫苗仍多有疑慮。

陳建銘呼籲，民進黨所有黨公職人員應效法蔡英文把手臂留給國產疫苗，讓所有國人有信心，「也請民進黨所有的黨公職人員放心，你們所買的國產疫苗絕對夠每個人2劑，而目前民間捐贈的或政府購買的國際認証疫苗，則由百姓優先施打，這樣才符合你們推動的『我OK你先打』。」

陳建銘強調，具體行動才能展示，政府對國產疫苗的安全保證做最大決心，「你們所展現的決心，讓所有的百姓與支持者放心。」

最後，陳建銘痛批，「幹話一堆，沒過藥檢的疫苗簽約，打在18億人的疫苗，不准民間進口，刁難民間企業和社團捐贈！這是什麼道理？」

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