消毒新利器　桃園機場全面使用二氧化氯確保檢疫犬與人員安全

▲考量到嚴守國境的農委會動植物防檢局新竹分局檢疫犬的執勤需求，去年11月將原本使用稀釋漂白水消毒行李，換成安全、不刺鼻、對人、對狗毒性很低的二氧化氯。

圖、文／桃園機場公司提供

為嚴守國門防線，桃園國際機場每天大規模全面清消，旅客入出境區域的設備、人員工作環境更是每小時都有專人仔細擦拭消毒並記錄，必須使用大量清潔消毒藥劑。桃園機場公司考量須能有效滅菌、對環境友善、對人體安全，及兼顧交通場域特殊環境等因素，採用二氧化氯(Chlorine dioxide, ClO2)作為全場域消毒用藥，讓清潔消毒的功效發揮至最大效用。

機場公司表示，自2020年爆發疫情以來，桃園機場即與專業的清潔承包商合作，以嚴密防疫與清消作業保護入出國人的安全；更考量到嚴守國境的農委會動植物防檢局新竹分局檢疫犬的執勤需求，去年11月將原本使用稀釋漂白水消毒行李，換成安全、不刺鼻、對人、對狗毒性很低的二氧化氯，讓檢疫犬每天都能快快樂樂、健健康康上班。

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農委會動植物防疫檢疫局新竹分局派駐桃園機場人員今（29）日表示，目前桃園機場包括第一航廈、第二航廈和貨運站共有25隻檢疫犬，和領犬員一起搭檔全年24小時無休，輪班守護著國門，偵查旅客是否在行李中夾帶違禁農產品，也同時防堵非洲豬瘟闖關。

▲目前桃園機場包括第一航廈、第二航廈和貨運站共有25隻檢疫犬，和領犬員一起搭檔全年24小時無休，輪班守護著國門。



防檢局新竹分局指出，狗的嗅覺靈敏於人類的千倍、萬倍，去年原本使用稀釋的漂白水來消毒旅客行李，但刺鼻的味道會讓檢疫犬不願意靠近行李轉盤，且檢疫犬的注意力會下降，領犬員注意到這個情況，隨即上報並和機場公司協商，機場公司第一時間就將行李消毒藥劑從漂白水改換為二氧化氯，並且調整作業動線，這樣的改變。檢疫犬多數能適應，恢復原來主動活潑偵查能力。

機場公司統計，機場清消每週約使用250公升原液，經稀釋過後總用量超過1,000公升，使用獲得環保署認可的「立剋滅」（環署衛製字第2218號），是在台灣製造，品質安定可靠。消毒人員依據作業場域的風險程度，將藥劑稀釋3至6倍間（有效濃度100-50ppm），噴灑及擦拭於空間中的物體表面，使其與附著於表面上之病原體作用，達滅菌、消毒的成效。

機場公司也考量到交通事業單位的環境特殊性，消毒作業所採用藥劑除了具殺菌效果外，也必須兼顧低揮發性、易於分解、對旅客安全、對環境友善不造成二次污染等因素，因此選用二氧化氯作為環境消毒用藥，讓旅客、工作人員在清潔消毒時，也能兼顧到自身健康。

備註：二氧化氯（ClO2）被稱為第四代消毒劑，世界衛生組織和世界糧農組織向全世界推薦的A1級廣效、安全和高效消毒劑，國內外均有運用於水質控制、水產養殖與食品處理，以二氧化氯溶液浸泡消毒 蔬果、器具後，無需再以清水沖洗。美國環保署2000年以人體做實驗，證明對人體的免疫系統無害。

▲機場公司使用二氧化氯消毒旅客行李，減低檢疫犬的抗拒，每天都能快樂健康執行任務。