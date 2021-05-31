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社會 社會焦點 保障人權

雨來得太急！大甲涵洞積水近半公尺　車輛拋錨女駕駛驚逃

記者白珈陽／台中報導

梅雨鋒面到來，帶來的雨勢緩解了各地水情，不過台中市大甲區31日一場午後雨下得又快又急，日南工業區的東區鐵路涵洞因此積水近半公尺，林姓女子開車經過涵洞時，車子突然拋錨，整輛車頓時遭雨水淹沒，婦人嚇得慌忙跳下車，所幸日南派出所員警剛好巡邏經過，趕緊涉水將拋錨車輛推離涵洞，並拉起封鎖線確保不會再有車輛誤闖受困。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲婦人車輛拋錨，員警見狀趕緊協助推車。（圖／民眾提供）

大甲警分局表示，今日下午1時許，日南派出所長邱量虔與員警周文彬、江仕紋前往幼獅工業區宣導防疫事項，返回所內途中，行經日南工業區的東區鐵路涵洞時，發現一輛Yaris拋錨卡在深近半公尺的水中。

儘管廠區工廠緊急叫來堆高機救援，但因水流湍急無法靠近，警方見情況危急，趕緊涉水將車輛推離涵洞。事後車主林女（51歲）向警方表示，當時她經過涵洞時未注意有積水，且雨勢來得又急又大，在車輛進入涵洞時突然拋錨，雨水瞬間就淹沒至車門車把的高度，嚇得緊急下車，頓時感到腦袋一陣空白，過沒多久就見到警方前來救援，相當感謝。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲員警協助將車推離涵洞。（圖／民眾提供）

邱量虔等員將車推離涵洞後，立即拉起封鎖線管制車流，以免再有車輛誤闖受困。大甲警分局呼籲，駕駛人駕駛汽車應注意自身安全，遇積水及低窪地區應繞路而行不該貿然穿越，並通知警方前往處理。

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