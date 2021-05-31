台東縣即時加碼紓困　失業暨生活困難補助每月給付14400元

▲ 台東縣府提出即時加碼紓困，與民眾共同抗疫。（圖／台東縣政府提供）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府因應新冠肺炎(COVID-19)帶來觀光等各項產業衝擊，擴充提出即時紓困措施，包括稅賦減免、勞工協助等項目，另外，縣府也加碼多項台東縣獨有的項目，例如民眾失業暨生活困難補助計畫，每月給付申請人14400元，縣府會採滾動式修正，提出更多產業紓困及振興方案，相關紓困問題，請撥打服務專線089-340681(星期一至五上班時間)詢問。



饒慶鈴表示，全球新冠肺炎疫情持續延燒，鄉親好朋友們辛苦了，這波疫情衝擊力道比以往都大，對國內各行各業造成嚴重衝擊，為降低台東縣內觀光、中小企業、勞工等所造成的損害，因此，縣府在加強防疫的同時，也遵照中央相關規定辦理紓困措施，同時，也提出相對加碼的補貼及貸款優惠方案。

財經處進一步說明，針對本次疫情影響縣府推出(1)稅賦減免部分有5、6月娛樂稅減徵50%(主動減徵、免申請)、休閒娛樂場所、旅館業(民宿)房屋稅減徵1/3(主動輔導減徵)、5、6月使用牌照稅減免：大客車或遊覽車業者若在疫情期間不會使用到交通工具，可向交通管理機關申報停止使用。(2)租金減收方面則有5、6月公有市場地租金減免20%：正氣路固定鋪位、第3市場、TTstyle原創館、原民文化會館、觀光夜市暫停營業期間免收租金，5、6月營業日減收租金20%、縣有非公用不動產租金減收。(3)在罰鍰延繳包刮可向裁罰機關申請延期1次6個月，最多2次、可向裁罰機關申請最長2年分期繳納。至於勞工協助有補貼減班勞工薪資差額50%、充電再出發職訓補助、提供職訓生活津貼、失業勞工生活及其子女就學補助。

另外，縣府也加碼其他縣市所沒有的紓困方案，計有民眾失業暨生活困難補助計畫，每月給付申請人14400元、繁榮家園貸款額度提高、繁榮家園專案貸款利息加碼補貼1年、振興零利率貸款補貼計畫，下列貸款由縣府補貼至免息--青年創業及啟動金貸款、微型創業鳳凰貸款、原住民族綜合發展基金貸款-經濟產業貸款、原住民族綜合發展基金貸款-青年創業貸款、原住民微型經濟活動貸款-生產用途、個人金融性產品(車貸、房貸)協助延繳。

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