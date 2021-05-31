疫情搭計程車「付錢用丟的」　運將嘆：何苦呢？該怕的是我⋯

▲疫情期間，計程車生意慘淡，還有乘客付錢「用丟的」、「裝在超髒塑膠袋」。（示意圖，非當事者／記者李毓康攝）

文／瞿欣怡

希望我們都能多給出一點溫暖。

今天去辦點事情，回程大雨，只好叫計程車，雖然是短程，但司機沒有不悅。跟司機大哥聊起來，我問：「最近生意很差吧？」他爽朗地說：「你錯了，不是很差，是非常非常非常差。」接著他算起近日生意景況，一天頂多跑一千出頭，扣掉油錢等等，跑一整天只賺兩百元。他笑說：「還是要跑啊，雖然都在閒晃，至少跑了就有飯錢。」

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壞生意他可以理解，共體時艱，大家都辛苦。但講起一些乘客的態度，還是讓他很難受。

「我明白大家都怕病毒，可是給車錢的時候，把手伸那麼高，然後錢用丟的，何苦呢？那些錢是從他口袋拿出來的，說真的，該怕的人是我吧！」他雖然笑著講，我聽了卻很難過。

「也有帶著行李坐計程車的人，我還下車幫忙搬上搬下，也是短程，80元，這些都沒關係，可是下車的時候，把錢裝在一個很髒很舊的塑膠袋裡面給我，實在是⋯。」司機大哥嘆氣：「我不知道他們為何要這樣。」

我到家該下車了，車資也恰巧是80元，我拿了100元，請他不用找了。這麼微薄的錢，很難表達我的感謝。我們的日常，是靠著司機先生、靠著超市的店員、超商的工讀生，才能夠維持啊。我們感謝都來不及，怎麼好意思為難。

其實，如果真的怕跟司機接觸有病毒，可以下車後，再用酒精噴手噴包包，就算疫情再嚴峻，我們都應該對彼此有一些體貼心，這些細膩的周全，不只是讓司機大哥心裡舒服，也是讓自己多些禮貌。

如果行有餘力，20、30元的零錢就別找了。疫情來襲，大家生計都困難，我最近都自嘲我失業了，演講、課程，還有一些案子，都取消或停頓了，但我們總還是過得下去，分一點點給別人，讓大家都過得下去，不是很好嗎？

還有啊，記得跟司機先生、超市店員，還有那些繼續守在工作崗位的人好好地道謝，他們也很怕，可是他們還在為大家服務。

疫情再嚴峻，內心再不安，我們都不能失去溫柔的心，否則世界真的會壞掉喔。

★本文轉載自作家瞿欣怡Facebook「我是小貓瞿欣怡」，言論不代表本報立場，未經同意禁止任意轉載。

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