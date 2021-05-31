上市場看身分證尾號分流　高雄市6月1日起千名人員加強稽查



▲高雄市政府31日召開防疫會議會後記者會 。（圖／高雄市政府提供）

記者洪靖宜／高雄報導

傳統市場是高風險傳染區域，高雄市長陳其邁宣布要到高雄市場，民眾得依據身分證號尾數單號者於每週三、五、日採買；尾數雙號者每週二、四、六採買，以達到採買分流。陳其邁表示，從6月1日開始高雄三位副市長及各局處首長，會到各市場展開稽查，前三天會輔導不會開單，希望攤商民眾配合，實聯制、戴口罩。落實防疫最重要。

高雄市府宣布，傳統市場買菜採分流制，依照身分證號尾數，單「1.3.5.7.9」分為每周三、五、日採買，雙數「2.4.6.8.0」分為每周二、四、六採買。陳其邁也呼籲民眾出門採買一次購足一個禮拜份量。

▲高雄市場措施 。（圖／高雄市府提供）

針對市場防疫措施，高雄市府結合義警、民防、勞動部安心上工計畫，共上千名人員配合警力，6月1日加強宣導稽查。陳其邁表示，從明(6月1日)開始，三位副市長及各局處首長，會到各市場展開稽查，他提到「火柴放一起點火就燒起來了」，因此一定要做好人流管制。前三天會先輔導不會開單，希望民眾配合實聯制、戴口罩，落實防疫最重要。

▲高雄環保局針對市場清消 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

而周一不少市場休市，高雄市府也針對152處市場大清消，31日早上完成60處，下午將完成92處，提供市民安心的消費環境。

時間對我們來說完全沒用！

【更多新聞】

黃昭順遭爆「台北造冊」卻在高雄打疫苗！陳其邁：沒有特權也沒例外

醫師打完2劑疫苗爽PO文！他勸：考慮一般民眾感受 高市府回應了



