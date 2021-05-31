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設30快篩站外還採購500台製氧機！　慈濟公布投入台灣疫情援助資訊

▲▼慈濟慈善事業基金會執行長顏博文5月31日說明慈濟在新冠疫情的關懷與投入。（圖／慈濟基金會提供）

圖／慈濟基金會提供　文／林佳予

新冠病毒在台灣造成嚴重疫情影響，慈濟基金會除於第一時間啟動防疫關懷機制外，慈濟慈善事業基金會執行長顏博文於5月31日特別說明慈濟在新冠疫情的關懷與投入的狀況。

慈濟慈善事業基金會執行長顏博文指出，慈濟在新冠肺炎防疫行動，從去年1月26日開始在抬灣爆發之後，慈濟立即在2020年1月27日成立總指揮中心，前半年每天開會討論，初期以中國大陸、歐洲為主，動員全球志工在各個國家採購防疫物資，我們都努力幫助當時情況最嚴重的國家。

顏博文表示，除了全球援助，2020年慈濟基金會在台灣全年捐贈的防疫物資非常多，因應第一線、隔離者，補給政府不足，2020年全年度已贈送157機構、47萬品項，還是很慶幸台灣安全。

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▲▼慈濟慈善事業基金會執行長顏博文5月31日說明慈濟在新冠疫情的關懷與投入。（圖／慈濟基金會提供）

▲慈濟慈善事業基金會執行長顏博文5月31日說明慈濟在新冠疫情的關懷與投入。

顏博文指出，今年台灣從5月11日爆發本土社區感染，5月15日本土確診超過100例，引起大家重視，5月19日進入第三級防護警戒。慈濟至今已贈送近95萬8千件防疫物資，包括因行動限制或取得生活物資不容易，新北市向慈濟提出3千份針對低收入戶一個月物資，由花蓮靜思精舍打包一個月生活所需。目前物資總數已達到957000份。5月份疫情嚴峻，慈濟持續一直在做，會更積極。

顏博文透露，相關防疫物資匯集，必須考量第三級防疫警戒，志工動員困難，無法聚眾，靜思堂不對外開放，活動停止，防疫物資採購打包由職工承擔，基金會同仁除了原來的工作，也要集結打包物資等，以提供全台灣縣市所需防疫物資，大部分提供給第一線，尤其是警消人員防疫配備缺乏，慈濟補第一線的不足。

▲▼慈濟慈善事業基金會執行長顏博文5月31日說明慈濟在新冠疫情的關懷與投入。（圖／慈濟基金會提供）

▲慈濟提供弱勢安心生活箱，或是防疫第一線人員營養食品，由靜思精舍法師、基金會職工整理。

▲▼慈濟慈善事業基金會執行長顏博文5月31日說明慈濟在新冠疫情的關懷與投入。（圖／慈濟基金會提供）

▲慈濟提供雙北弱勢足以支持一個月生活的安心生活箱。

顏博文提及，目前還繼續在準備很多援助行動，例如慈濟在防疫行動有2大項，一是醫療防疫物資有10多個品項，重要品項如製氧機能幫助中度確診者可以緩解症狀，積極採購500台，呼吸器重症插管式在台灣採購到30台，另外全台各縣市需求已架設13個篩檢站，預計會架設30個，快篩試劑採購慈大與中央研究院及公司合作，新北台北已採購使用。

顏博文也表示，有關醫療用防護衣、N95口罩、防護面罩等都是迫切需求，第一線需要好的醫療口罩，防護面罩有雙層保護。有些地方需要手套，慈濟非常感謝聯電捐贈160萬只手套，可以戴雙層，可以做比較完整的保護，其實有十幾項只提重點。

▲▼慈濟慈善事業基金會執行長顏博文5月31日說明慈濟在新冠疫情的關懷與投入。（圖／慈濟基金會提供）

▲針對第一線執勤的警消人員，慈濟補充防疫配備。

顏博文指出， 疫情影響，有些行業如旅行、餐飲受到衝擊，慈濟紓困計劃從去年（2020年）開始到現在，這次疫情三級警戒，慈濟加大力道展開5個計劃，針對低收入戶，給予急難救助金，以及準備25,000份足以支持一個月生活的安心生活箱，或生活物資卡，讓他們自由採購日常所需，針對隔離者心靈關懷，這是應各縣市政府所需提供。

顏博文也強調，針對現在很多學校停課，學生在家、偏鄉弱勢無法有效上線上課，慈濟與教育部合作，經過逐一電訪計有4,000多位學童需要，針對偏鄉弱勢學童準備採購，慈濟採購供應在家裡學習不能停止，慈濟用高規格的援助計畫，預計提供筆電、4G分享器，希望對於往後學習有很重要的配備。生活物資卡數千份，慈濟與全聯合作，可以使用物資卡採購一個月的物資，有限制不能購買菸酒，防疫物資紓困計劃正積極進行。

▲▼慈濟慈善事業基金會執行長顏博文5月31日說明慈濟在新冠疫情的關懷與投入。（圖／慈濟基金會提供）

▲慈濟預計提供30座篩檢站，圖為5月30日施工人員在台南冒雨施工照片。

針對慈濟能否協助政府透過管道取得新冠病毒疫苗一事，顏博文首度提及，疫苗從台灣疫情開始嚴重，慈濟陸續與主動或被動有願意提供疫苗者洽談，所碰到的問題與媒體報導大家所知道的民間團體、企業、宗教團體面臨採購都遇到相同的挑戰，衛福部對於疫苗品質施打到人民的身上需要承擔，因此對於疫苗來源與品質當然有所規範。

顏博文透露，慈濟美國總會與聯合國相關組織、其他世界宗教組織及美國政府等都有很好的互動，慈濟也透過各種管道多方尋求洽購合法的疫苗，目前尚在等待具體結果。疫苗採購是與時間賽跑，如果無法即時取得疫苗，我們還有思考備案，若有任何單位、民間、宗教團體取得原廠疫苗，慈濟願意加碼認捐給台灣民眾使用，這是要搶時間。

顏博文表示，根據醫療專家的研判，台灣第三級警戒可能無法在6月14日解封，而證嚴法師始終關心台灣的民眾與機關單位的需求，只要疫情沒有減緩，慈濟的防疫援助行動不會中止。

▲▼慈濟慈善事業基金會執行長顏博文5月31日說明慈濟在新冠疫情的關懷與投入。（圖／慈濟基金會提供）

▲針對第一線執勤的警消人員，慈濟補充防疫配備。

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