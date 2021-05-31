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萬華確診女搭普悠瑪到台南！2天去安平市場　7天到安憶公園散步

▲台南市長黃偉哲指出，台南連3天0確診，但市民朋友不可放鬆，大家努力持續做好防疫措施，外出全程戴好口罩，減少不必要移動、活動或集會，齊心努力防疫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲指出，台南連3天0確診，但市民朋友不可放鬆，大家努力持續做好防疫措施，外出全程戴好口罩，減少不必要移動、活動或集會，齊心努力防疫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

根據中央疫情流行指揮中心公告，全國新增274例本土個案，台南無新增案例，台南市長黃偉哲指出，台南連3天0確診，但市民朋友不可放鬆，大家努力持續做好防疫措施，外出全程戴好口罩，減少不必要移動、活動或集會，一次買足、減少到市場及賣場，齊心努力防疫。

▲台南市長黃偉哲指出，台南連3天0確診，但市民朋友不可放鬆，大家努力持續做好防疫措施，外出全程戴好口罩，減少不必要移動、活動或集會，齊心努力防疫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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台南市衛生局許以霖局長指出，關於涉足台南市的台北市個案8338，為70多歲女性，平時居住於萬華區，於5月18日南下至台南，25日出現全身痠痛、咳嗽、腹瀉、嘴巴苦等症狀，30日前往醫院採檢確診。個案18日13時30分自台北搭乘普悠瑪127車次第2車廂，於16時36分抵達台南，20及21日上午約7時左右曾到過安平市場，19至25日上午8時至9時到過安億公園，活動場所均已完成清消。

▲台南市長黃偉哲指出，台南連3天0確診，但市民朋友不可放鬆，大家努力持續做好防疫措施，外出全程戴好口罩，減少不必要移動、活動或集會，齊心努力防疫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

衛生局呼籲，若您與公布個案足跡時間、日期、地點三者皆有所重疊，同時與公布個案未保持安全社交距離，或未戴口罩，且在該地停留長達15分鐘以上，符合以上條件的市民朋友，請儘快撥打台南防疫專線：‪06-2880180（要幫幫，鄰醫幫您），若您不是高風險族群，可自我健康監測14天，避免出入人潮眾多場所，如有疑似症狀，請至醫院就醫，避免搭乘大眾運輸，就醫時請主動告知為自我健康監測對象、接觸史及身邊是否有人有類似症狀。

▲台南市長黃偉哲指出，台南連3天0確診，但市民朋友不可放鬆，大家努力持續做好防疫措施，外出全程戴好口罩，減少不必要移動、活動或集會，齊心努力防疫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長強調，從過去確診者的案例來看，都有到市場的足跡，許多確診者與市場都脫離不了關係。再次苦口婆心的市民朋友，到市場一定要做好實聯制，大家可以看到外地來台南的確診者，她在5月20、21日分別到安平市場去兩次，但我們真的沒有辦法通知這2天其他去安平場的人。因在那個時候，雖然已經5月19日實施全國3級防疫警戒，但因沒有實聯制，所以通知不到其他人，所以只好公布這個足跡，希望說那兩天，5月20、21日有到安平市場的朋友們請注意，如果身體沒有不適，先做好自主健康管理，身體不適的話，要趕快去這個篩檢就醫，也因此特別呼籲實聯制的重要。

黃偉哲說，因為如果忘記了自己那天有去市場，沒有辦法被通知到，那可能因此染疫，就成爲「黑數」，在防疫工作中這是很不好的，所以市場實聯制是很重要的。另外，進去市場，如果你發現人很多，不管你是單號、雙號，不管你有沒有分流，如果發現人很多、很擁擠，盡量避開人潮擁擠的地方，因人擠人這個對防疫工作，對你自身的健康安全都是一個扣分的動作，進到市場以後也拜託自主分流，不要到擁擠的攤位，或是看到整個市場都很擁擠，就不要在擁擠的時段前往，特別拜託市民朋友，能夠自主做好自己的防護，也能夠保護他人。


▲台南市長黃偉哲指出，台南連3天0確診，但市民朋友不可放鬆，大家努力持續做好防疫措施，外出全程戴好口罩，減少不必要移動、活動或集會，齊心努力防疫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，對於醫療機構安全的加強，會請警察局及醫療院所的保全做好全方位警戒，並嚴格執行住院病患或陪病家屬身上不能攜帶刀械等一些危險物品，以避免如北部醫院發生醫護人員遭病患砍傷之憾事。

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