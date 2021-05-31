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快訊／柯文哲不跟進買菜看身分證　「難道要派一大堆警察檢查？」

記者袁茵／台北報導

台灣新冠肺炎疫情擴大，許多縣市為避免市場人潮群聚，全面落實實聯制，並依身分證尾數進行人流管制措施。對於台北市不跟進，台北市長柯文哲31日表示，去市場要看身分證字號尾數，難道還要派一大堆警察去檢查，他相信市民水準比政府拿警棍執行更有效。

台北市政府31日下午舉辦防疫記者會，由柯文哲、黃珊珊親自出席，針對市場人流管制、「一人確診全家篩檢」措施、指揮中心簽訂國產疫苗等相關問題做出回應。

關於到北市市場買菜是否要依照身分證字號尾數分流？柯文哲強調，自己已講過「一週採買兩次」，30日要求市場自治會減少攤販，每天停四分之一，先看這1、2天狀況，「我相信市民的水準。」

柯文哲說，要看身分證字號的尾數單雙數，難道還要派一大堆警察去檢查身分證，他認為國民素質、國民道德比政府拿警棍執行更有效，呼籲民眾一週上市場兩次就好，不用絕對強迫，先看效果如何。

指揮中心31日公布，新增274例本土病例，為129例男性、145例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於4月29日至5月30日。另校正回歸個案73例中，為36例男性、37例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於5月14日至5月29日。

指揮中心指出，綜上所有本土個案共347例，以新北市171例最多，其次為台北市122例，桃園市27例，彰化縣10例，台中市5例，基隆市及苗栗縣各3例，新竹市2例，花蓮縣、澎湖縣、高雄市及新竹縣各1例。其中293例有雙北活動史，其餘縣市54例中2例有萬華活動史，46例已知感染源，6例關聯不明。

▼柯文哲召開防疫記者會。（資料圖／台北市政府提供）

▲▼柯文哲、黃珊珊召開防疫記者會。（圖／台北市政府提供）

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