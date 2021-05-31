今年確診破7千！澎湖0感染破功「全國剩金門」　1圖看縣市分布



記者施怡妏／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（31）日公布國內再增274本土病例，另有73例校正回歸；從5月上旬以來已經有7,265例本土病例。本來是淨土之一的澎湖縣，零確診破功，出現首例確診個案，全國僅剩金門縣守住，《ETtoday新聞雲》製作了「2021年新冠肺炎全台本土病例分佈圖」，讓大家一目了然。

中央流行疫情指揮中心今(31)日公布國內新增278例COVID-19確定病例，分別為274例本土個案及4例境外移入個案；另有校正回歸本土個案73例，總計351例。確診個案中新增15例死亡。

▲0531單日確診地圖。（圖／ETtoday）

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指揮中心指出，綜上所有本土個案共347例，以新北市171例最多，其次為臺北市122例，桃園市27例，彰化縣10例，臺中市5例，基隆市及苗栗縣各3例，新竹市2例，花蓮縣、澎湖縣、高雄市及新竹縣各1例。其中293例有雙北活動史，其餘縣市54例中2例有萬華活動史，46例已知感染源，6例關聯不明。相關疫情調查持續進行中。

據了解，澎湖首例確診者為50多歲的婦人，27日出現症狀，29日至馬公市一家診所就醫，之後轉往醫院急診，沒想到病況惡化插管後昏迷送進加護病房，發現胸部X光兩側肺炎。澎湖縣府事後緊急匡列接觸者居家隔離並接受採檢，而稍早消息傳出，該月嫂的一名曾同桌用餐的友人到醫院接受採檢後，二採皆為陽性，院方已經在31日早上將他的檢體送至台北昆陽實驗室進一步化驗。

▲0531全台總數確診地圖。（圖／ETtoday）

全台今年已累計 7,265 名本土確診，以下為2021年1月1日至今各縣市本土確診者人數分布：

新北市 3,478 人

台北市 2,713 人

基隆市 128 人

桃園市 340 人

新竹市 18 人

新竹縣 20 人

苗栗縣 23 人

台中市 128 人

南投縣 19 人

彰化縣 153 人

雲林縣 11 人

嘉義縣 8 人

嘉義市 7 人

台南市 27 人

高雄市 47 人

屏東縣 27 人

宜蘭縣 67 人

花蓮縣 32 人

台東縣 14 人

連江縣 4 人

澎湖縣 1 人