饒慶鈴赴部東醫院及台東榮院慰問　感謝抗疫期間共同承擔

▲ 台東縣長饒慶鈴在衛生局長黃明恩陪同下親赴部東醫院及台東榮院慰問，同時也調撥縣內防疫物資給予部東，保障第一線醫護人員。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者楊漢聲／台東報導

本土疫情持續延燒，台東縣至30日已有14例確診個案，配合中央防疫政策，衛生福利部台東醫院自29日起正式成為台東對抗疫新冠病毒的專責醫院。台東縣長饒慶鈴於本(31)日上午特別前往部東醫院表示感謝，謝謝部東在樊聖院長的帶領下，扛下防疫重任成為台東新冠肺炎專責醫院，同時也調撥縣內防疫物資給予部東，保障第一線醫護人員。

饒慶鈴表示，由於台東縣醫療量能較西部不足，台東升為二級警戒時，已召開第一次縣內各醫院首長會議，針對縣內新冠肺炎的可能狀況進行各院運作分工，聽取各醫院建議，討論縣內醫療相互支援及調度。5月25日台東出現第一例確診個案的隔天，立即召開因應新冠肺炎疫情醫院首長第二次聯繫會，同時邀請東區防疫中心指揮官一同與會，會議後，依照中央防疫政策規劃，啟動部東成為台東新冠肺炎專責醫院，收治台東新冠肺炎輕、中度確診個診，另外由馬偕醫院收治新冠肺炎重症個案。

饒慶鈴表示，除新冠肺炎收治政策調整外，縣內各醫院仍維持原有診治醫療。同時感謝台東榮民醫院在院長趙建剛帶領下，同心協助台東抗疫，協助收治部東17位需要呼吸照護的病人。另外，因為部東醫院在疫情期間轉為新冠肺炎專責醫院，有部分藥癮個案病患每天需要美沙酮替代治療給藥，於是在醫院清空期間，台東縣政府衛生局協調東區藥癮整合示範中心來協助(5/29-5/31)門診，在部立台東醫院規劃給藥安全防疫動線後，將於6/1起恢復提供美沙酮替代治療服務，請鄉親安心。

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