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LIVE／國產疫苗「未解盲」先簽約500萬劑　陳時中最新說明

生活中心／台北報導

中央流行疫情指揮中心今日下午2時召開記者會，由指揮官陳時中說明最新疫情及防疫作為。指揮中心昨日宣布已經與高端、聯亞兩家國產疫苗廠簽訂合約，各採購500萬劑，但目前實驗進度仍在雙盲階段，也引發外界質疑。另外，鴻海集團創辦人郭台銘準備提出申請自購500萬劑BNT疫苗，力拚最晚周三前搞定文件。上述議題，預料成為記者會焦點。

▲▼指揮中心記者會，指揮官陳時中 。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心指揮官陳時中 。（圖／指揮中心提供）

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不論國內外疫苗研製皆有三階段，在人體試驗中分為兩組，例如，一組施打疫苗則另一組施打生理食鹽水等做對照，此時不論施打或是被施打的人員，皆不知道手中的那管是疫苗還是生理食鹽水，因此稱為「雙盲階段」，並觀察受試者施打的後續反應，之後進行解盲便會清楚疫苗效果為何，有哪些問題需要改進。

高端疫苗昨日發布重訊，證實與衛福部簽訂新冠疫苗採購合約，而指揮中心也證實已經於5月28日與高端、聯亞兩家廠商完成簽約，都是500萬劑採購合約與500萬劑開口合約。不過，外界質疑國產疫苗沒有執行三期臨床試驗就要緊急授權及簽約，陳時中昨日回應，現在比較知名廠牌都是二期完成之後進行三期，但是沒有到三期做完才開始進行緊急使用授權（EUA）。指揮中心深夜也說明，針對AZ及莫德納疫苗，是在第二或第三期臨床實驗未完成前，即進行預採購。

另外，鴻海創辦人郭台銘已透過自己出資的永齡基金會成立專案小組，預計申請500萬劑德國BNT疫苗，將由德國空運直抵台灣。永齡基金會執行長劉宥彤上午表示，「目前我們是依照主管機關要求提出8項文件內容，除了公文書寫外，8項要確認執行的可能性，我們需要了解實際執行狀況，在昨天傍晚郭台銘先生跟所有團隊說，要求72小時內完成所有的項目跟方法，預計最晚到周三，我們如果準備好了就會在下一個階段提出申請。」

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