病毒在市場傳播力強！醫曝比一般「高出34倍」：環境利於生存

▲士林夜市早市人潮採買擁擠。（圖／記者楊詩益攝）

記者施怡妏／綜合報導

全國升三級警戒後，全民皆改為「低度活動」，許多人三餐都在家中解決，下廚的人也越來越多，各縣市也紛紛傳出菜市場人潮壅擠的消息，被視為防疫破口，重症專科醫師黃軒就指出，傳統菜市場就是新冠病毒的窩，且研究也證實，病毒經傳統菜市場傳播給人的機率，會比一般高出2-34倍。

黃軒醫師在臉書發文，香港2006年做了研究，病原體通常會在生鮮蔬果，或海鮮肉類，這些潛在的病原體偶爾會傳播給人類，病原體的基因也會持續在菜市場存在，透過人類，家蓄，海鮮，一些活體生物體內，共同相互傳播，但大部分病原體，都被迫斷缐傳播，少數病原體像是病毒，會通過基因重組機制，在有利新環境下，做出適應環境壓力。

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醫師指出，冠狀病毒 (CoVs) 中的重組，有其獨特的複製和突變的機制，導致演化出帶有較高的傳染性或致病性的病毒，會稱這些新的病原體為變種病毒，或變異病毒，「傳統市場通常過度擁擠，人類與人類，人類和動物之間相互反覆接觸下，在這些有利條件下，病原體易撲向人類傳播」。

醫師指出，日本研究顯示，「COVID19經傳統市場傳播給人的機率，會比一般高出2-34倍，傳播力是很強的」，很多無症狀的人不知道自己染疫了，依然每天到市場買菜，因此傳染給更多人；另外一項研究則指出，由於80%的人感染後都是輕症和無症狀，只有4%的病人會去尋找醫療服務，導致更難發現病毒的存在。

▲板橋華江黃昏市場，下班時間湧進大批採買食材的婆媽。（圖／記者湯興漢攝）

從確診者的足跡來看，很多案例都是在傳統市場被傳染，為了避免傳統市場群聚造成防疫破口，基隆、桃園、新竹、台中、桃園相繼宣布，依身份證尾數進行分流管制，各縣市首長也提醒民眾，一次買足一週所需的食材，買完就走，不要聊天或逗留。