高雄瑞豐夜市自主停業到6／14　艱難決定...不想成防疫破口

▲高雄瑞豐夜市自主宣布延長至6月15日才營業，圖為5月15日記者實地到夜市勘察夜市人潮。 （資料圖／記者吳世龍攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄知名夜市瑞豐夜市，因疫情持續嚴峻，人潮銳減，因此宣布持續停業到6月14日，創下開幕23年以來最長的休市，管委會表示，這是艱難決定，但看到確診數字降不下來，不想成防疫破口才會做出此決定。

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▲圖為5月15日記者實地到夜市勘察夜市人潮。 （資料圖／記者吳世龍攝）

高雄瑞豐夜市擁有上千攤商，每周二、四、五、六、日營業，因疫情關係，從5月17日起第一階段自主休市到20日，再來又延長到28日，原計29日就會開始營業，但考量疫情嚴峻，管委會宣布繼續停業至6月14日，6月15日才營業。

管委會經理陳秝敏表示，由於近期確診數字始終降不下，這已經是第三次延長，本來今天要營業的，但決定還是以防疫優先。由於這次是自行宣布停業，租金也是管委會自行吸收，她嘆：「從來沒停過這麼久，去年敦睦艦隊事件才停一天大消毒，這次一口氣就停了快一個月，過去下雨或是颱風天還有人出來擺攤，這次是完全禁止，防疫優先，但大家壓力都很大。」

她提及瑞豐夜市一天營業額幾百萬，一個月下來真的是損失慘重，攤商沒有收入，管委會也損失慘重。但為了大家安全，不要有防疫破口才會忍痛做出決定。

在瑞豐夜市擺攤20多年的吳小姐表示，延長休市是臨時才接到消息，但先前因為疫情嚴峻，三級警戒又延長，早就做好會延長開業的心理準備，也沒有進貨。

吳小姐指出，過去一天營業額約20萬左右，但扣除租金、人事成本等等，收入不多經營已經不容易，現在完全無進帳，真的非常辛苦。但可以體諒延長開業時間，畢竟這樣對攤商也是好事，防疫上也比較安心，開店的話人潮也少，後續租金各方面問題可等疫情趨緩之後再討論。



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