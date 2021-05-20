宏都拉斯傳為中國疫苗與我斷交　總統府：宏國已澄清並無此事

▲蔡英文、宏都拉斯總統葉南德茲。（資料照／記者陶本和攝）

記者蘇晏男／台北報導

在國內疫情驟升之際，傳出友邦宏都拉斯可能為取得中國疫苗，而選擇與我國斷交。對此，總統府發言人張惇涵20日表示，宏都拉斯外交部已向我國澄清並無此事。

根據英國《金融時報》報導，宏都拉斯總統府部部長（相當於內閣首席部長）馬迪羅（Carlos Alberto Madero）透露，目前已經跟華府接觸，並獲得華府承諾會提供疫苗，但至今還是都沒有收到。馬迪羅表示，儘管美國總統拜登日前透露會釋出8000萬劑疫苗給拉丁美洲，但美國並未對宏都拉斯提出具體時間表。

此外，宏都拉斯官員坦言「相較於與台灣保持長期邦誼，取得疫苗比什麼都緊要。」宏國人民也會開始反思「為何我們的盟友不幫忙？」宏都拉斯為了取得疫苗，不排除會在中國設立商務辦事處、並跟台灣斷交。

對此，張惇涵20日晚間召開記者會時表示，外交部已做過公開說明，而宏都拉斯外交部也向我國澄清並無此事，並重申兩國邦交穩度友好，且目前雙方各項合作關係跟合作計畫也都推行順暢。

張惇涵說，也祝福宏都拉斯跟美國藥廠「輝瑞」簽署採購440萬劑的疫苗，「我想我國跟宏都拉斯之間，會持續深化合作，鞏固兩國邦誼」。