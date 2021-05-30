打疫苗爆群聚！民眾排隊憂「反成破口」　柯文哲：有保持間距就好





▲許多之前尚未施打的第一類醫護人員，30日前往南港成德區民活動中心施打疫苗，現場排隊人潮大排長龍。（圖／記者李毓康攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

最新一批AZ新冠疫苗於27日起分配到各縣市，北市共拿到2.2萬劑，公費一至三類為優先安排施打對象。北市聯合醫院各個院區30日出現民眾大排長龍打疫苗現象，引發部分人質疑，如此群聚反而成為防疫破口。對此，台北市長柯文哲認為，排隊保持間隔距離就好。

外傳台北市長柯文哲要求，相關人員得在5月31日前完成接種，造成30日有大批民眾在聯合醫院各個院區排隊等打疫苗，也讓不少人質疑，這樣排隊成為另類群聚，更可能變成防疫破口。

關於目前疫苗施打狀況，黃珊珊30日於北市府防疫記者會中表示，從29日至30日已經打完1萬457劑疫苗，希望能在週一前將配送至北市的2.2萬劑全打完。

至於排隊打疫苗恐造成群聚，柯文哲說，希望能在短時間內讓最多人接種到疫苗，只要排隊時有保持間隔居離就好，短時間內讓大多數人打完疫苗，「這是好事，不是壞事，重點是排隊要維持距離。」

而北市衛生局專委歐佳齡則說明，中央配發疫苗下來後，部分還沒打疫苗的第一線人員需要前往疫情熱區，若按照原本規劃施打的話速度會太慢，因此才在29日通知北市聯醫加快接種速度，希望利用假日醫院沒有門診的時候協助疫苗施打。

歐佳齡坦言，訊息通知確實慢了一點，才造成醫護人員手忙腳亂，只是防疫期間政策隨時可能有變動，盼外界諒解。