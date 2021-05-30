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打疫苗爆群聚！民眾排隊憂「反成破口」　柯文哲：有保持間距就好

▲▼日前運抵台灣的AZ疫苗41萬劑，從5月28日起陸續開打，圖為30日上午，許多之前尚未施打的第一類醫護人員前往南港成德區民活動中心施打疫苗，現場排隊人潮大排長龍,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,R0值。（圖／記者李毓康攝）

▲許多之前尚未施打的第一類醫護人員，30日前往南港成德區民活動中心施打疫苗，現場排隊人潮大排長龍。（圖／記者李毓康攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

最新一批AZ新冠疫苗於27日起分配到各縣市，北市共拿到2.2萬劑，公費一至三類為優先安排施打對象。北市聯合醫院各個院區30日出現民眾大排長龍打疫苗現象，引發部分人質疑，如此群聚反而成為防疫破口。對此，台北市長柯文哲認為，排隊保持間隔距離就好。

外傳台北市長柯文哲要求，相關人員得在5月31日前完成接種，造成30日有大批民眾在聯合醫院各個院區排隊等打疫苗，也讓不少人質疑，這樣排隊成為另類群聚，更可能變成防疫破口。

▲▼日前運抵台灣的AZ疫苗41萬劑，從5月28日起陸續開打，圖為30日上午許多之前尚未施打的第一類醫護人員前往南港成德區民活動中心施打疫苗，現場排隊人潮大排長龍,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,R0值。（圖／記者李毓康攝）

關於目前疫苗施打狀況，黃珊珊30日於北市府防疫記者會中表示，從29日至30日已經打完1萬457劑疫苗，希望能在週一前將配送至北市的2.2萬劑全打完。

至於排隊打疫苗恐造成群聚，柯文哲說，希望能在短時間內讓最多人接種到疫苗，只要排隊時有保持間隔居離就好，短時間內讓大多數人打完疫苗，「這是好事，不是壞事，重點是排隊要維持距離。」

而北市衛生局專委歐佳齡則說明，中央配發疫苗下來後，部分還沒打疫苗的第一線人員需要前往疫情熱區，若按照原本規劃施打的話速度會太慢，因此才在29日通知北市聯醫加快接種速度，希望利用假日醫院沒有門診的時候協助疫苗施打。

歐佳齡坦言，訊息通知確實慢了一點，才造成醫護人員手忙腳亂，只是防疫期間政策隨時可能有變動，盼外界諒解。

▲▼日前運抵台灣的AZ疫苗41萬劑，從5月28日起陸續開打，圖為30日上午，許多之前尚未施打的第一類醫護人員前往南港成德區民活動中心施打疫苗，現場排隊人潮大排長龍,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,R0值。（圖／記者李毓康攝）

▲▼日前運抵台灣的AZ疫苗41萬劑，從5月28日起陸續開打，圖為30日上午，許多之前尚未施打的第一類醫護人員前往南港成德區民活動中心施打疫苗，現場排隊人潮大排長龍,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,R0值。（圖／記者李毓康攝）

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