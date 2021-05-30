可能升四級警戒？　林右昌：時間點不同步必爆發逃亡潮

記者郭世賢、林冠吟／基隆報導

台灣疫情持續嚴峻，30日台北市宣布執行四級警戒兵推演習，由於北北基桃生活圈的關係，基隆市長林右昌上午在臉書貼文，如果連市場都管不好，要怎麼進四級警戒？他下午強調，如果真的要進入四級，真正要擔心的是要怎麼啟動，如果各縣市啟動有時間差，一定會爆發雙北市民的逃亡潮，這對台灣來說是一個災難。

▲基隆市長林右昌表示四級警戒的重點是在時間點，若不同步必定會造成雙北市民的逃亡潮。（圖／翻攝自林右昌臉書）



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林右昌上午宣布希望民眾進入傳統市場，除實聯制外也應遵守依身分證尾數單日單數、雙日雙數，自主分流採買，若觀察成效不佳，將會強制執行分流。

下午防疫記者會上，媒體詢問基隆是否有可能進入四級警戒？林表示，如果真的要進入四級，真正應該要擔心的是要怎麼啟動四級警戒，如果各縣市啟動有時間差，一定會爆發雙北市民的逃亡潮，「這對台灣來說，只是一個災難。」

林右昌解釋，像上次雙北三級警戒，其他縣市維持二級警戒，就看到不少雙北市民攜家帶眷的往中南部移動，無形中也造成病毒的傳播，不過他個人是覺得不太可能只有雙北市升為四級，因為一定會爆發逃亡潮，「畢竟台灣真的不大，中央一定要審慎評估。」

林右昌指出，一但升為四級警戒封城，停班的所衍生的問題更大，必定會造成台灣整個經濟的停擺與崩潰，一但台灣停止經濟活動，也將有可能影響全世界的供應鏈，因此在此向世界呼籲可以讓台灣政府順利取得疫苗，擴大疫苗施打，維持經濟運作。