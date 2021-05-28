快訊／新竹1歲童和爸媽都成傳播鏈　匡列後一採陰又發燒才確診



▲新竹市府公布28日新增確診案，為日前萬華確診的同住家人。（圖／新竹市政府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

中央流行疫情指揮中心28日公布確診病例，分別為297例本土個案及2例境外移入個案；另有校正回歸本土個案258例，總計557例、確診個案中新增19例死亡。其中新竹市新增1例為1歲多男童，日前因同住家人確診被匡列，依採陰後又發燒才確診。

▲市府公布案7307足跡。



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新竹市疫情指揮中心表示，今日新增案7307為一名1歲多男童，為案4235（23日公布，30多歲男性）的同住家人。22日匡列居家隔離、23日第一次採檢陰性，昨（27日）出現發燒症狀進行二次採檢，今（28）日PCR陽性確診。新竹市長林智堅說明，因案7307為案4235匡列接觸者31人之一，因此無另外匡列接觸者，也無新增足跡。

案4235為23日日公布校正回歸的確診個案，是一名30多歲男性，本月14日曾回到台北市萬華區家中，16日出現喉嚨痛、發燒至38度，18日喪失嗅覺，就醫PCR陽性確診，其足跡包括5月14日13時至13時30分曾到訪台北市忠孝SOGO、忠孝東路三段的高家涼麵；當日14時至16時則回到萬華家中。

案4235確診後匡列31人居家隔離，後同住家人案5073（男童媽媽，30多歲）、案5074（男童爸爸，30多歲）、案5075（男性，30多歲），皆為25日公布之確診個案。由於案7307平時由案5073（媽媽）照顧，23日第一次採檢結果為陰性，直到昨（27）日才出現發燒症狀，因此進行第二次採檢，結果為PCR陽性確診。

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