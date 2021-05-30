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快訊／又一波「中尺度對流」逼近！豪雨警戒區曝　水庫進補中

（圖／翻攝「觀氣象看天氣」臉書）

▲「觀氣象看天氣」臉書粉專指出，雲嘉南留意新一波中尺度對流系統，帶來較長時間的強降雨。（圖／翻攝「觀氣象看天氣」臉書）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局今天（30日）對中南部9縣市發布豪大雨特報，根據氣象局觀測，今目前全台累積最多雨量出現在彰化縣秀水鄉，達到183.5毫米。民間氣象愛好提醒，留意新一波中尺度對流系統。

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氣象局表示，今滯留鋒面影響，天氣相當不穩定，西半部及東北部降雨機率高，尤其當有對流雲系發展、通過時，容易出現短時強降雨並伴隨雷擊、強陣風等較為劇烈的天氣現象，有局部大雨或豪雨發生的機率，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨，提醒大家，強對流確切出現的時間、地點需配合即時監測來輔助。

「觀氣象看天氣」臉書粉專指出，雲嘉南留意新一波中尺度對流系統，帶來較長時間的強降雨；另外，台中、苗栗也有強對流逐漸移入山區，為水庫集水區持續進補；早上沒什降雨的桃園、台北、基隆也將迎接一波較大的雨勢。

氣象專家賈新興在臉書說，衛星雲圖上的一大坨的粉紅色雲團，它就是梅雨鋒面上的豪雨製造機──中尺度對流系統。

▼今凌晨0時至下午1時累積雨量圖。（圖／氣象局）

▲▼ 。（圖／記者陳俊宏攝）

▲▼ 。（圖／記者陳俊宏攝）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

▲▼ 。（圖／記者陳俊宏攝）

▼賈新興說，雲圖上的一大坨的粉紅色雲團，它就是梅雨鋒面上的豪雨製造機──中尺度對流系統。（圖／氣象局）

▲▼ 。（圖／記者陳俊宏攝）

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