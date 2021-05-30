快訊／新一波雨彈準備進攻北台灣　「橘紅強對流」灌進中、苗集水區

▲新一波降雨準備進攻北台灣，雲嘉南也持續有長時間強降雨。（圖／翻攝自天氣粉專「觀氣象看天氣」）

記者賴文萱／台北報導

滯留鋒持續影響，天氣粉專「觀氣象看天氣」分析最新降雨態勢，雲林、嘉義、北台南留意新一波中尺度對流系統，帶來較長時間的強降雨；台中、苗栗也有強對流逐漸移入山區，為水庫集水區持續進補。另外，早上沒什麼降雨的桃園、台北、基隆也將迎接一波較大的雨勢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲氣象局持續發布豪、大雨特報。（圖／中央氣象局）

氣象局持續發布豪、大雨特報，彰化縣及南投縣有局部大雨或豪雨，台中、雲林至高雄及澎湖地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積水。

氣象局表示，今天滯留鋒面影響，天氣相當不穩定，西半部及東北部降雨機率高，尤其當有對流雲系發展、通過時，容易出現短時強降雨並伴隨雷擊、強陣風等較為劇烈的天氣現象，有局部大雨或豪雨發生的機率，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨。

▲滯留鋒面持續影響，今天是下雨相對明顯的時候。（圖／記者屠惠剛攝）

氣象預報員林秉煜表示，滯留鋒面持續影響，今天是下雨相對明顯的時候，尤其西半部、宜蘭都有短暫陣雨或雷雨，花東也有局部短暫陣雨或雷雨。

氣象局提醒，今天這段期間容易有短延時強降雨，短時間內可能會有局部大雨或豪雨發生機會，民眾要特別留意最新天氣變化。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來