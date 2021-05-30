拖氧氣瓶去上班！印度銀行員「染疫請假」竟遭拒　超喘苦撐照打卡

Alleging he was denied leave while recovering from Covid, a PNB employee showed up at his office in Jharkhand while hooked to an oxygen cylinder. Watch here. #NewsMo #Vertical pic.twitter.com/jSZEBOHU7U — IndiaToday (@IndiaToday) May 28, 2021

記者吳美依／綜合外電報導

印度賈坎邦發生一起離譜事件，旁遮普國家銀行（PNB）職員庫瑪爾（Arvind Kumar）確診新冠肺炎，康復過程卻比想像中更漫長，因此又額外申請數天病假，未料卻被主管拒絕，甚至要求立刻返回工作崗位。他迫於無奈之下，只好拖著氧氣瓶，照常上班打卡。

根據社群媒體上瘋傳的影片，庫瑪爾25日在太太和兒子攙扶之下，虛弱走入辦公室，並且直接走向主管，憤怒質問，2人發生激烈爭執。他氣喘吁吁地說，「醫師說我還需要3個月才能完全康復……為什麼我要受到這種折磨？」

▲印度一名銀行員工染疫，請假卻遭拒絕，只好拖著氧氣瓶去上班。（圖／翻攝推特）

根據《新印度快報》、《印度斯坦時報》等外媒報導，該職員在假單中寫道，雖然他已經逐漸康復，但由於感染擴散到肺部，血氧濃度仍低，因此需要持續輸氧。家屬表示，庫瑪爾抱病上班引發軒然大波後，銀行還威脅扣除薪水；他目前已經提出辭職，但尚未獲得批准。

旁遮普國家銀行表示，庫瑪爾2年多來時常曠職，如今刻意透過誇張、戲劇化的行為誹謗銀行，實際上是為了施壓公司，撤銷對其貸款帳戶的調查。他們表示，在所有人的福祉考量之下，沒有任何職員染疫後仍被拒絕休假。

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