中和2警「PCR陽性確診」！無明顯症狀隔離中…近百名員警急快篩

記者陳以昇、戴若涵／新北報導

新冠肺炎疫情嚴峻，新北市中和區2名交通分隊警員因處理民眾車禍，多次進出醫院，日前快篩陰性，PCR檢測陽性確診，因中和轄區關係，分隊辦公位址拆成2處，一處位在安平派出所旁，2個地方的近百名警員將進行快篩並進行消毒，目前2名警員沒有明顯症狀在家隔離中，等候衛生單位通知。

▲中和2名交通分隊警員快篩陰性，PCR陽性確診。（圖／翻攝自Google地圖）

中和分局分局說明，交通分隊2名警員於本轄篩檢站實施快篩檢驗，採檢後為陰性，皆於5月29日查詢健康存摺，發現PCR採驗結果為陽性確診，目前2人均已在家自主健康管理。

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警察局及分局以民眾的治安與安全為最優先考量，已安排交通分隊68名 (含安平小隊21名、拖吊場6名、1名外聘工友)；另安平派出所41名(39名員警、1名工友、1名廚工)，於30日至雙和醫院篩檢站執行快篩檢驗，並進行居家隔離。

同時中和分局自30日2時17分許起，陸續針對交通分隊安平駐地暨安平派出所(駐地共用)、交通分隊民安駐地、全洋拖吊場及本分局駐地、裝備車輛等以最高規格實施消毒，已於5時30分結束，後續還會再進行2次大清消。

中和分局也緊急做出應變，於30日4時起分別於安平派出所及交通分隊設置機動派出所，並由鄰近秀山、中和所協助處理；有關交通分隊交通事故處理部分，暫由轄區派出所處理，但考量交通事故處置之專業性，將協調交通大隊請鄰近分局交通分隊支援本分局交通分隊事故處理，處理轄內A2以上交通事故，至於A3交通事故仍由本分局各轄區派出所受理。

中和分局指出，外勤單位自5月28日已規劃至少區分3組服勤，各組以人員不接觸、交接要清消為原則，另內勤單位自5月31日規劃異地(錦和所樓上)、居家上班等分流機制，以確保同仁安全健康。根據警政署統計，目前全國警察機關有23人確診，台北市警局11人、新北市警局9人、刑事警察局1人、高雄市警局1人，台中市警局1人。