柯文哲見醫護1幕深受感動　直喊「讓我們一起打贏這場防疫戰爭」

▲柯文哲29日臉書上傳圖。（圖／翻攝自Facebook／柯文哲，下同）

記者蘇晏男／台北報導

新冠肺炎持續延燒，針對病房、病床數等醫療量能問題，中央與地方有不同看法。台北市長柯文哲29日指出，2星期前，他就與北市各大院院長研議擴床的辦法，預計到了31日，北市總計有1333床可收治新冠肺炎患者，其中要特別感謝台北榮總與三總的日夜趕工；柯文哲還透露，他看到北榮護理同仁正在加強勤前教育，讓人非常感動。

柯文哲29日晚間再臉書寫道，這幾天，大家都很關心台北的醫院量能，原本台北防疫專責病房數只有324房，但2個星期前，疫情開始加溫，他就邀集台北市各大醫院院長到市府，研議擴床的辦法；而兩周下來，今天台北的新冠肺炎專責病床數已經擴充到960床，再加上負壓隔離病房與一般的隔離病房，預計到下星期一（31日），可以增加到1333床以收治新冠肺炎患者。

柯文哲表示，他要特別感謝北榮、三總等醫院，言而有信，日夜趕工，北榮28日已經完成專責病房的整建，潤泰企業也無償協助完成加護病房的改建，因此北榮將有246床可以收治新冠肺炎重症病人，看到護理同仁正在加強勤前教育，讓人非常感動。

柯文哲強調，「讓我們一起努力，用最專業的醫療團隊，打贏這場防疫戰爭！」

根據北市最新統計，可收治新冠肺炎患者的醫院共計19家、負壓隔離病床167床、普通隔離病床165，預估29日專責病床可達960床，上述三類病床總計1292床。

北市府在防疫記者會上指出，北市可收治新冠肺炎患者各類病床總床數，預計在5月31日時，可達1333床。至於空床數部分，目前有156床，其中140床為北榮於29日加開。