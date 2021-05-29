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送確診者就醫「扣床12小時」跑8間醫院！救護原曝現況：要我們怎樣

▲▼救護車,急診,送醫,119,急救,緊急醫療,傷患,病患,轉院。（圖／記者李毓康攝）

▲救護員要把確診者送醫，跑遍整個台北市。（示意圖／ETtoday資料照）

記者柯振中／綜合報導

本土新冠疫情延燒，台灣近期每天都出現超過百例確診個案。一名消防員揭露護送病患的過程，光是送一名確診者就要「繞台北市一整圈」，離譜的過程讓他不禁直呼，「所以現在到底是要我們怎樣？」

這名消防員在臉書上分享，29日看見某分隊救護車載送確診病患的流程，幾乎在台北市繞了一整圈，先跑到聯合醫院仁愛院區，無法收治後又跑到國泰醫院，送到長庚醫院時，雖然可以收治，但已無負壓病床，且需要扣著救護車至少12小時。

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後來陸陸續續跑到北醫、國泰、馬偕與臺安醫院，也都沒辦法收治，最後又輾轉回到仁愛醫院。不過，病患依舊被拒收，只能再度送往長庚，後來透過協調，新光醫院能夠收治，總共跑了8間醫院，才終於讓患者住院。

▼後來經過協調，才終於將確診者送到新光醫院，而這只是記者會中的「一個確診數字」。（示意圖／ETtoday資料照）

▲▼救護車,救護車設備,攜帶型電擊器,急救包,意外,車禍,急救,119,醫院,搶救,cpr（圖／示意圖／本報資料照）

這讓他忍不住感嘆，若真的要扣床，當中的12小時消防員要全副武裝，且無法吃飯、上廁所，而繞了這麼一大圈，也只是記者會中的「1個確診數字」，若一直平時一直維持在過載運轉的狀況，非常時期也會很快就崩潰。

他後續補充，原先仁愛醫院拒收時，當事人相當不滿，後來才得知仁愛醫院的呼吸器、床位都已被重症患者使用，才無法收容更多病患。

他提到，醫院因為病患爆量而拒收，並非疫情期間才有，平時也可能有類似狀況發生，但令人不滿的是，明明資源、病床數、指揮調度上好像都還行，實際將病患送往醫院，才發現事情不是這樣，「所以現在到底是要我們怎樣？」

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