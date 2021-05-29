確診死亡6天才公布！　指揮中心曝「通報延遲」原因

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）



記者許展溢／台北報導

台灣新冠肺炎疫情延燒，甚至出現死亡案例出現延遲通報情形，中央流行疫情指揮中心今（29日）記者會表示，防疫期間有時沒辦法掌握到每一例，死亡部分還需要拿到個案基本疫調資料，因此會有死亡時間跟收到的時間落差。

指揮中心今公布的確診死亡案例達21例，創下單日新高，其中年紀最輕的個案僅30多歲，指揮官陳時中表示，目前死亡率為1.2%。而昨天提供的死亡個案列表， 其中有些死亡個案的死亡日期跟發布日差了一星期，是否跟塞車有關連性？指揮中心發言人莊人祥說，今天公布的死亡率是到23日，死亡的部分因為還需要拿到個案基本疫調資料，醫院或是在居家檢疫回報時間有時會延緩，在一般法定疾病死亡，都會有死亡時間跟收到的時間差，收到後會去做基本疫調， 有些指揮中心知道後就會立刻跟大家報告。

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莊人祥說，目前有87例死亡，在家中死亡的有3例，至於個案是在醫院或家裡，還是在旅館等死亡，後續會報到衛生局，在填報回來的資訊就會有一些落差，此部分本來每個個案都會去追蹤，但掌握的程度不一，會想方法去改善，防疫期間有時沒辦法掌握到每一例，以今天為例，有2例是在23日死亡，到底是哪個地方住院隔離也在調查中，同時表示有些資訊不容易獲得，才會有死亡時間有到6天左右，但知道後都會立刻進行疫調並公布。

▲5/29死亡個案。（圖／指揮中心提供）※點圖放大