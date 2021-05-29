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台東林家小館餐宴「再+5確診」…累計13例！饒慶鈴：特定區域普篩

▲▼ 台東今(29)日新增5例確診個案，皆為為太麻里林家小館餐宴案延伸，台東縣府公布足跡圖。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲台東今(29)日新增5例確診個案，皆為為太麻里林家小館餐宴案延伸，台東縣府公布足跡圖。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者楊漢聲／台東報導

台東今(29)日新增5例確診個案，皆為為太麻里林家小館餐宴案延伸，台東確診累計至今13例。縣長饒慶鈴表示，縣內13個衛生所已於昨日全面啟動快篩，並提供太麻里與金峰鄉特定區域普篩，也提醒民眾快篩陰性仍須在家做好自我健康監測，居家隔離者則請依規定待在家中。為減少不必要的外出，縣內各醫院及鄉鎮衛生所至6/14前提供視訊診療服務，慢性病複診病人經醫師評估病情穩定，則可採電話問診。

▲▼ 台東今(29)日新增5例確診個案，皆為為太麻里林家小館餐宴案延伸，台東縣府公布足跡圖。（圖／台東縣政府提供，下同）

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▲▼ 台東今(29)日新增5例確診個案，皆為為太麻里林家小館餐宴案延伸，台東縣府公布足跡圖。（圖／台東縣政府提供，下同）

饒慶鈴今日下午召開記者會，說明縣內新增5例台東確診個案，皆為金峰鄉人，為林家小館餐宴案相關及延伸，另有1例彰化確診案來台東。案7551(女、40多歲)、7552(女、50多歲)、7553(女、40多歲)曾於5/15參加林家小館餐宴，延伸出的案7815(女、約20歲)與7816(男、約10歲)為同住家人感染，5案足跡多於住家附近活動，案7815曾於5/25-26到台東市洽公。另一案彰化確診者5/24出現發燒症狀，期間於外縣市活動，5/27到太麻里鄉外帶早餐並於台東市區拜訪親戚。

▲▼ 台東今(29)日新增5例確診個案，皆為為太麻里林家小館餐宴案延伸，台東縣府公布足跡圖。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲▼ 台東今(29)日新增5例確診個案，皆為為太麻里林家小館餐宴案延伸，台東縣府公布足跡圖。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲▼ 台東今(29)日新增5例確診個案，皆為為太麻里林家小館餐宴案延伸，台東縣府公布足跡圖。（圖／台東縣政府提供，下同）

饒慶鈴表示，全縣13個鄉鎮社區快篩站累計至5/28共248人快篩、3人陽性，其中1人PCR結果為陰性、2人PCR陽性分別為案7815與7816。而快篩陰性也不代表沒有感染，可能因病毒數不足或潛伏期無法驗出，仍須在家做好自我健康監測，勿群聚、避免出入公共場所。饒慶鈴也感謝縣內許多熱心民眾、農友及村里長配合，自主協助村里進行環境清潔與消毒，和環保局一起對抗疫情。

衛生局提醒民眾，縣內各醫院(除馬偕醫院僅限該院病情穩定的慢性病人)、16個鄉鎮衛生所及部分診所，至6/14前提供視訊診療服務，除了居家檢疫/隔離及自主健康管理者須由衛生局轉介，其他民眾若有就醫需求可撥打醫療機構電話預約看診，相關資訊請上衛生局網頁查詢。

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