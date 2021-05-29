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陳時中認「3+11我負責」被罵爆　鄉民緊抓1關鍵狂噴：有夠扯

記者曾筠淇／綜合報導

本土新冠疫情大爆發，外界多將矛頭指向政府將機組隔離改為「3+11」的政策，指揮官陳時中昨（28）日稱會議是由陳宗彥主持，但事後卻遭爆是甩鍋陳宗彥，事實根本相反；而稍早，陳時中則表示「這個決定我負責」。消息曝光後，立刻掀起熱議，就有不少網友表示，「紙包不住火了啊」、「有夠扯，那昨天是怎樣」。

▲▼指揮中心記者會，指揮官陳時中 。（圖／指揮中心提供）

▲指揮官陳時中 。（圖／指揮中心提供）

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針對「3+11」的爭議，陳時中昨日稱會議是由副指揮官陳宗彥主持，「沒有要推卸責任，但當時會議不是我主持」。然而，陳時中事後卻遭爆是甩鍋陳宗彥，陳宗彥當天根本沒有參與相關會議。

對此，陳時中稍早主動提及此事，表示他回去查了以後，確定陳宗彥沒有參加會議，先前之所以會這樣說是因為邊境督導一向由陳宗彥負責，不過當天陳宗彥碰巧有事，各組討論完跟他面報關於「3+11」及帛琉泡泡後續處理的狀況，隔天用新聞稿發布4月15日起調整國際航空抵台航班機組員檢疫防疫措施，由他在記者會跟大家宣布。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲網友熱烈討論。（圖／翻攝自PTT）

陳時中說，從3月10前採檢6千多人次，到3月12日採檢3千多人次，總共9千多人次都是陰性，「才會報告說要回到3+11，但大家還是覺得要嚴謹一點，所以要3天採陰後+11，才會在4月15日對外公布。」陳時中強調，「指揮中心相關政策都是由我負責」，公聽會當然會聽到聲音，但並沒有給指揮中心壓力，同時，他也沒接過立委電話，不會受對方影響，只是參考專業意見，跟實際執行相關任務人的想法再做決定，「這個決定我們負責。」

消息曝光後，不少網友都在PTT上熱烈討論，陳時中雖一肩扛起，但多數人卻不買單，忍不住直呼「聽完真的很生氣」、「昨天怎麼說的」、「會議紀錄拿出來」、「會議紀錄是要不要給」、「被爆料才澄清」、「被抓到才澄清」、「被踢爆才出面澄清」、「拿什麼來扛」、「扛什麼？你怎麼扛」、「被抓包才扛」。

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