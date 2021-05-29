遭爆「拍板放寬3+11」卻甩鍋陳宗彥　陳時中認了這樣說

記者許展溢／台北報導

台灣新冠肺炎疫情嚴重，外界將本土大爆發矛頭指向政府將機組員隔離改為「3+11」。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天稱「當時會議是副指揮官陳宗彥主持」，還強調「沒有要推卸責任，但當時會議不是他主持」，卻遭爆是甩鍋陳宗彥，事實根本相反，決定放寬的會議就是陳時中親自開會拍板，當時陳宗彥沒出席，陳時中今下午記者會對此回應了，事實上查了陳宗彥沒有參加。

▲指揮中心記者會 。（圖／指揮中心提供）

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陳時中今主動提及這件事說，後來回去查了以後，那場會議是由疫情監測組、邊境檢疫組、社區防疫組、醫療應變組跟專家討論，陳宗彥並沒有參加，之所以會這樣說是，邊境督導一向是陳宗彥，剛好陳宗彥那天有事，各組討論完跟他面報關於「3+11的事情」跟帛琉泡泡後續處理的狀況，隔天用新聞稿發佈4月15日起調整國際航空抵台航班機組員檢疫防疫措施，由他自己在記者會跟大家宣布。

陳時中接著說，整體考量大家知道，去年對於前艙機組員就是3天居檢+11天自主健康管理，因為秋冬專案相關個案，變成「7+7」居檢加自主健康管理，希望一段時間觀察，在境外管理能做好落實零接觸，也加重航空公司責任落實管理。

▲陳時中被爆甩鍋陳宗彥。（圖／指揮中心提供）



陳時中表示，1月1日至3月12日秋冬專案告一段落，整體檢討時，外站管理跟零接觸有很大的進步，加裝監視錄影、一次性房卡跟考核，違規情況大幅降低，後來改成5天採陰後自主健康管理，接著請民航局在相關法規上，加重航空公司管理責任，經過一些時間辦法訂出來，航空公司沒遵守下有相關處分，4月13日檢視管理成效，法規上完備，違規只剩下一件，且還是誤解。陳時中說，其他幾乎都沒違規，從3月10日前採驗了6千多人次，到3月12日採驗3千多人次，總共9千多人次都是陰性，「才會報告說要回到3+11，但大家還是覺得要嚴謹一點，所以要3天採陰後+11，才會在4月15日對外公布。」

陳時中再三強調，政策經過專業討論，整體管理上落實，政策上才會回歸到今年1月1日以前的管理方式，同時加強一次檢驗，「指揮中心相關政策都是由我負責」，至於相關公聽會或立委介入部分，「自己從來沒接過立委的電話，立委常常在開公聽會，有很多相關團體提出反映，反映在長期輪迴下，容易造成心理或精神狀態會趨向不穩定，也擔心整體政策要考慮，是在飛安跟社會安全兩邊要取得平衡。」

陳時中說，公聽會裡當然會聽到聲音，但並沒有壓力給指揮中心，還是在飛安跟社區安全取得平衡，不會因為立委的任何影響，只是參考專業意見，跟實際執行相關任務人的想法做出決定，「這個決定我們負責。」