兒輪椅運母棄屍公園人間蒸發！深夜徒步1公里　檢發布全國通緝

▲▼台中一名男子深夜徒步1公里，用輪椅載母屍體丟棄公園後，人已失聯被通緝。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市3月下旬發生一起兒子將母親屍體丟棄在公園的驚悚案件，李姓男子深夜利用輪椅載著已死亡的母親，從租屋處徒步走了大約1公里到麻園頭公園丟棄，沿路都未被路人發現有異，李男在事發後即失聯，由於李男沒有手機，也沒有交通工具，警方坦承追查確有困難，檢方已在5月19日發布通緝。

台中市西區五權五街的麻園頭公園，3月23日清晨被早起運動的人發現有具無名女屍，死者沒有外傷，警方後來調閱監視器查出是一名男子推輪椅前來丟棄，經多日訪查，赫然發現男子竟是死者55歲的兒子。

警方傳喚李男到案說明為何深夜推母親到公園？李先說是要推媽媽到公園散步，後來又改口，因為在家裡發現媽媽死亡，緊張得不知如何處理，才將媽媽推到公園丟棄。

李男到派出所說明案情後即告失聯，不但檢方相驗時沒有到場，也沒有到庭複訊，檢方於是在4月30日發出拘票，警方到李男租屋處發現人去樓空，李的手機已交給他人，連房東也不知李去向，警方每天上門找人，直到5月11日拘票到期，仍未發現蹤影。

李男深夜推著當時已死亡的母親，從租屋處徒步大約1公里丟棄在公園，沿路經過大街小巷，都沒有被路人發覺異樣。警方表示，死者應是到公園前就死亡，沒有外傷，而李男家庭生活困頓，無業，都是靠親友接濟照顧母親，李男沒有汽機車，也沒有手機，追查行蹤相對困難，檢方已發布遺棄罪嫌通緝，警方已也組成專案小組積極查緝。

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