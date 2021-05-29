快訊／新北再啟動7升級警戒區：禁止聚會、高密度巡邏、嚴抓不戴口罩

記者羅婉庭／新北報導

雙北疫情持續嚴峻，確診人數已經破百例連續14天，新北確診人數高達2887例。新北市29日成立蘆洲第一區、永和第四區及新店第三區3熱區防疫中心，並續開新店安康區、永和第二區、板橋北區、中和員山區。此7熱區防疫中心自今日至31日為期3天，將針對重點區域全面大清消、篩檢站規劃、高頻率巡邏、稽查不戴口罩等違規行為。





▲新冠肺炎影響，雙北進入第三級警戒。（圖／記者林敬旻攝）

自4月26日統計至昨日，新北市總共累計2887確診，其中，板橋703例，中和466例，三重324例，新莊262例，永和220例，土城189例，新店163例；除了確診人數不斷上升，死亡人數也持續增加，新北市目前已高達39人死亡，大多為60歲以上男性長者。

侯友宜今早前往蘆洲熱區防疫中心了解運作情形，並呼籲市民嚴格遵守新北強化三級準則，拒絕所有聚會，返家持續戴口罩，降低傳染風險。

蘆洲區長莊茂坤表示，作業組及宣傳組除巡視轄內進行熱區關懷，也將偕同警政組，分AB兩路線，加強稽查三蘆市場、水流公市場、大台北果菜市場、重陽公園及尼加拉瓜公園等人潮易聚集處。



此外，新北依確診人數及疫調足跡進行交叉比對後疊加熱度，今日除新增蘆洲熱區防疫中心外，再增設永和第四區及新店第三區熱區防疫中心，並分別配置三重聯醫篩檢站、永和耕莘篩檢站及新店耕莘篩檢站。



民政局長柯慶忠表示，7熱區防疫中心自今日至31日為期3天，將針對重點區域全面大清消、篩檢站規劃、高頻率巡邏，並完善各項熱區人道關懷服務，提升市民防疫意識及社區自主守護能力，全面防堵疫情擴散。疫情嚴峻期間造成市民朋友生活上諸多不便，也感謝市民朋友的諒解與配合，大家同心協力，對抗疫情。





▲化學兵消毒捷運站。（資料照／北市環保局提供）