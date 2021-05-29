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「房間不是一講就能變2倍！」柯P怒斥講幹話　石崇良27字回應

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎持續延燒，針對病房、病床數的問題，中央與地方仍有不同看法。對此，台北市長柯文哲29日在記者會上怒斥衛福部次長石崇良，「你敢講那種幹話，我病歷早就砸過去」，房間轉換要時間，不是說一講就可以變2倍。對此，石崇良回應，「病毒是共同敵人，中央地方一條心，才能協力合作控制疫情。」

▲▼衛福部次長石崇良。（圖／指揮中心提供）

▲衛福部次長石崇良。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心雖然要求全台22縣市應變醫院完成病床清空，也要求500床以上的中南部急救責任醫院清出1/10病床收治新冠病患，但5/22至今僅下轉31人，雙北醫療量能依舊吃緊。《ETtoday新聞雲》接獲反應，表示指揮中心放大病床數，卻未增加醫護人力，造成前線照顧壓力。

根據指揮中心公布最新病床數，雙北專責病房開設177床只剩97床，負壓隔離病房231床中也只剩43床。下午記者會中被問及是否考慮打破醫護不得跨院、跨區照顧規定，讓有意支援醫護北上支援，石崇良並未直接回應，僅表示要從源頭進行分流，才不會壓垮重症照顧量能。

石崇良會後接受電訪，他解釋，不是所有病人都會變成重症，所以才會做源頭分流，讓輕症患者待在家或到集中檢疫所，指揮中心已發放一人一台血氧偵測儀，只要有症狀就可即刻通報。

至於病房與病床數問題，他表示，醫院很少有一人一室病房，先前是因為患者少，才會採取一人一室阻絕病毒，但現在確診人數多，沒有交互感染問題，才會恢復以前多人一室集中收治。

不過，他也坦言，恢復到多人一室必須兼顧第一線人員辛勞，指揮中心也不會強制規定一定要收滿，也有請醫院調整護理人力分擔照顧壓力。

本土疫情爆發至今，因為專科醫師人手不足，除了感染科、胸腔科之外，骨科、腸胃科、皮膚科等也要共同支援照顧確診病患。

對此，石崇良表示，目前確診者中有80%是輕症，僅有20%是重症需要專科醫師共同照會。輕症患者若病程穩定，只要受過專業醫學訓練的醫師都可照顧。指揮中心去年公佈的照顧確診患者一人一萬的獎勵津貼，今年依然延續，也會不分科別擴大認定。

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