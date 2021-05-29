全球至少「70%人口」接種疫苗疫情才會終結！　世衛：速度是關鍵

▲克魯格表示，唯有全球70%的人口都完成疫苗接種，疫情才能終結。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

台灣本土疫情爆發，疫苗取得量與接種率卻遲遲跟不上進度，恐將成為防疫的一大難題。世界衛生組織28日則表示，唯有全球70%的人口都接種了疫苗，新冠病毒大流行才會真正的結束。由於目前距離這個目標還有一定距離，因此各國還需繼續努力。此外，世衛也示警，印度變種病毒株比英國變種的傳染力還要強。

世界衛生組之歐洲區主任克魯格（Hans Kluge）日前接受《法新社》採訪時表示，疫情仍在持續蔓延，唯有全球疫苗覆蓋率達到70%，這場大流行才會畫下句點。也就是說，全世界至少要有70%的人接種新冠疫苗，才能終結疫情。

▲克魯格認為，目前現在的疫苗接種速度還太過緩慢。（圖／路透）



《法新社》指出，在歐洲地區的53個領土中，目前僅有26%的人口接種過第一劑疫苗。而根據歐洲疾病預防與控制中心數據，歐盟與歐洲經濟區則有41%的成年人至少接種過一劑的疫苗。克魯格認為，現階段距離70%疫苗覆蓋率的目標還有一定距離，且接種速度仍然過慢，如今應該要大規模增加接種人數，因為「速度將會是關鍵」。

克魯格也提到，現在的最大憂慮之一就是變種病毒的感染力增加。他說，「就像印度的B.1.617變種病毒傳染力比英國變種B.1.1.7還高，而英國變種也比先前的病毒株傳染力更強。」另外他也提醒，儘管疫苗已被證明對變種病毒有效，但人類仍應保持警戒，不可以就此輕忽懈怠。

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