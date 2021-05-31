美專家警告：新冠病毒不溯源　未來恐出現covid-26、covid-32

▲專家表示，新冠病毒假若不溯源，未來恐怕會持續爆發疫情。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

新冠病毒起源迄今仍未有定論，現在有越來越多專家呼籲，必須對病毒起源進行全面調查。美國一名知名科學家坦言，如今公衛未來處於危急關頭，得知病毒如何成形現蹤對預防未來疾病大流行實屬至關重要，「除非我們完全了解covid-19，否則將來還會出現covid-26和covid-32。」

華盛頓郵報報導，新冠肺炎疫情2019年自中國湖北武漢爆發，全世界迄今至少有1.7億人確診、350萬人染疫死亡，美國總統拜登上週已下令要求情報機構在90天內提交病毒起源報告，重新審視病毒爆發源於中國實驗室外洩的可能性。

然而，美國貝勒醫學院國家熱帶醫學院院長霍泰茲（Peter Hotez）認為，光靠情蒐遠遠不夠，「我們現在已經把情報能做到的事情推展至極限，我們現在需要做的，是對疫情進行調查。」

霍泰茲說，要完全掌握病毒源頭必須有流行病、病毒、蝙蝠等領域專家團隊介入，深入湖北境內進行6個月至1年的不受限調查研究，收集大量樣本及相關證據，「除非我們完全了解covid-19，否則將來還會出現covid-26和covid-32。」

▲新冠病毒起源至今沒有定論，其中一種假說認為來自於實驗室意外。（示意圖／路透）

美國國會民主黨人及共和黨人均呼籲必須對此進行更深入的調查，但霍泰茲等專家也說，若無中國方面的配合，要真正瞭解病毒起源極其困難。有人認為病毒不太可能實驗室，但也有人覺得，病毒來自實驗室的間接證據正逐漸浮現。

此外，美國食藥局前局長戈特利布（Scott Gottlieb）30日提到，中國缺乏合作的行為也是間接證據之一，「中國可以提供證據來證明這一切，但他們拒絕這麼做」，而釐清是否來自實驗室的背後原因，將有助於完善全球相關機構設施的安全決策。

不過對於美方的主張，中國外交部發言人趙立堅已於27日做出強烈反擊，且世界衛生組織（WHO）團隊的報告，清楚表明病毒從武漢P4實驗室外洩的說法不可信，直指美方的動作「是想藉疫情搞汙名化和政治操弄，甩鍋推責。」

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