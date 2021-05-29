美英加澳WHA強力挺台！　北京氣炸回嗆：企圖製造「一中一台」

▲2021年世界衛生大會（WHA）採視訊方式進行，包含英、美多國在會中提及台灣。（圖／路透）

文／中央社記者唐佩君、陳韻聿布魯塞爾／台北28日專電

世界衛生大會24日開議以來國際發出強力挺台呼聲，美國、英國、加拿大、澳洲等國在會中提及台灣，北京今天指一些國家挑戰「一中」，目的是想製造兩個中國或一中一台。

第74屆世界衛生大會（WHA）自5月24日開議，台灣連續第5年未受邀，但14個友邦以世界衛生組織（WHO）會員國身分以提案、致函及發言等方式支持台灣參與世界衛生大會；美國、日本、英國、加拿大、澳洲及馬爾他騎士團也在會中表達支持，其中英、加、澳三國是首度在WHA會中明確提及台灣。

此外，德國、紐西蘭、捷克、立陶宛等理念相近國家也以間接方式聲援台灣，發言中強調全球健康正面臨重大挑戰的危急時刻，只有落實包容性才能戰勝2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情。

對於國際發出更強力挺台呼聲，中國代表今天上午在全體會議上要求答辯，不過大會主席在他發言前提醒必須言簡意賅，且發言時間不能超過3分鐘。

中國代表表示，少數國家置各方共識不顧，執意發表不負責任言論，挑戰一中原則，違反聯合國及WHO決議，干擾全球團結抗疫努力，中方對此嚴正抗議。

中國代表說，疫情爆發以來中國中央政府多次對台灣通報疫情，「批准」台灣地區專家參與世衛技術活動，不存在所謂國際防疫體系缺口，一些國家炒作涉台問題目的是要在國際上製造「兩個中國」或「一中一台」，藉台灣問題干涉內政，但其圖謀不會得逞。

對於中國一再以所謂一中原則打壓，中華民國外交部近日表示，中國不斷謊稱已經為台灣參與世界衛生組織做出妥善安排，說法完全悖離事實、不符國際認知，也違反台灣人民意志。中華人民共和國從未統治過台灣，但卻持續不當曲解聯合國大會第2758號決議及WHA第25.1號決議，一再誤導國際社會。外交部嚴正重申，只有台灣的民選政府才能在WHO及其他國際組織代表台灣2350萬人民。

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