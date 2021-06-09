　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

法國國民議會總質詢　外長重申挺台參與國際組織：對法國有益

▲▼法國國民議會。（圖／達志影像／美聯社）

▲法國國民議會。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者曾婷瑄巴黎8日專電

法國國民議會友台小組副主席高第耶昨天再度為台灣參與世衛在院會要求政府表態。外長勒德里安對台灣今年未能參與WHA「深感遺憾」，並重申法國支持且希望台灣未來能參與國際組織。

議員高第耶（Jean-Jacques Gaultier）在政府總質詢中表示，世界衛生大會上週落幕，「全世界的醫生都參與了，除了台灣。我的問題在於，面對讓台灣參與的頻繁要求，以便對抗造成全球400萬人病逝的2019冠狀病毒疾病（Covid-19）大流行，法國可否重申立場？」

高第耶接著指出，「因為台灣早在2019年12月就警示全球；因為台灣卓越地控制了疫情 … 因為台灣同時卓越地掌控了經濟危機，擁有2020年全球最強的經濟成長；最後，因為在我看來，健康優先於政治，而病毒沒有護照。我們應該分享資訊，促進學術交流，強化公衛觀察，和所有人一起，所以也和台灣」。

他說，「更讓人覺得可惜的是，世界衛生組織（WHO）明明有讓非國家實體的參與方法，且直到2016年，台灣也都參與了WHO的工作，然而之後卻再也沒接到邀請」。

高第耶也提到了日前參議院全數無異議通過的挺台決議案，「國民議會也將提出跨黨派的決議文提案，支持台灣參與世衛」。

外交部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）答詢時首先表示，法國自1964年戴高樂將軍開始，即承認中華人民共和國政府為中國的唯一代表，也和台灣沒有外交關係，這是一致的立場。

但對於台灣參與國際組織，勒德里安重申，「法國表示支持，尤其國際組織的參與身份條件允許，且台灣加入也符合國際社會的利益目標。參與世衛顯然就是如此，對抗疫情，集體行動才能全面顧及。如議員所說，我們也知道台灣在對抗疫情上的重要角色」。

外長接著強調，「有鑑於此，對於台灣無法參與日前舉辦的第74屆世界衛生大會，法國政府深感遺憾。台灣過去也有參與，而且台灣參與世界貿易組織（WTO）也沒有任何阻礙」。

勒德里安最後表示，「我們希望台灣未來能參與世界衛生組織的相關工作」。

高第耶再度回應勒德里安時說，「不只針對世衛，國際民航組織（ICAO）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）、國際刑警組織（INTERPOL）也都是一樣的。台灣參與不僅有正當性，最重要的是，對我們都是有益的」。

這是國民議會史上第三次以台灣為專題的政府總質詢。第一次是1996年3月台海飛彈危機，第二次是去年2020年2月18日同樣由高第耶議員就台灣參與世衛案提問。相較上次間隔近1/4世紀，挺台議題經過1年多再度出現於民意殿堂，顯見台灣在法國國會的能見度越來越高。

不同於書面質詢，政府總質詢由議員向政府內閣口頭提出，內閣成員必須當場回答。

ET快訊
許瑋甯、邱澤驚爆假戲真做！　IG「愛心咖啡照」背景疑露餡
館長「范雲3+11究責」投票結果出爐　壓倒性票數被吐槽

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美參院投票通過《創新與競爭法案》　逾5兆元投入半導體等技術研製

法國國民議會總質詢　外長重申挺台參與國際組織：對法國有益

美參院《創新與競爭法案》獲兩黨共識　估砸5.54兆面對中國挑戰

市場缺乏明顯催化劑　美股大體平盤作收！台積電ADR跌近2%

美CDC放寬日本等111個國家地區旅遊警示　台灣維持第三級

輝達1.1兆元收購安謀　《金融時報》：已向中國申請監管批准

美國25富翁遭爆「真實稅率」比普通人還低　巴菲特稅率才0.1％

快訊／法國總統馬克宏「當街被甩巴掌」　隨扈飛撲逮捕巴掌男

收購義大利「半導體公司」失敗　金融時報：中國對歐外交成果崩解

婚友社美女社長分享「追女秘籍」　加國男1句話讓她秒答應約會！

被早餐店阿姨笑「踩得到油門？」 原住民司機拿傢伙：帶你打棒球

最早到最晚走！周志浩累癱閉眼　打盹14秒網心疼：鐵打都頂不住

馬路上驚見「小心地滑告示牌」　碎步移動...網笑：玩具總動員？

怕孩子有遺憾！國小出動AI機器人 「線上畢典、頒證書」老師致詞落淚

應采兒結婚陳小春11年：除了我沒人會嫁他！　控訴「母親節自己付錢」…老公一句話放閃

午後大雨！汽車開過積水不減速　水花如瀑布...旁邊機車被淋全身

運費5千元！遠從台灣寄到波蘭　台波夫妻見家鄉味落淚：好想念

網路不穩定、學生在家放鬆狂吃　遠距教學各種亂象！老師超崩潰

新冠病毒人對上陳時中熱血開打　摔角遊戲搞笑模擬「防疫大戰」！

邱顯智怒批「居家快篩」被動！陳時中爆氣：沒進口我要審啥毀？

美參院投票通過《創新與競爭法案》　逾5兆元投入半導體等技術研製

法國國民議會總質詢　外長重申挺台參與國際組織：對法國有益

美參院《創新與競爭法案》獲兩黨共識　估砸5.54兆面對中國挑戰

市場缺乏明顯催化劑　美股大體平盤作收！台積電ADR跌近2%

美CDC放寬日本等111個國家地區旅遊警示　台灣維持第三級

輝達1.1兆元收購安謀　《金融時報》：已向中國申請監管批准

美國25富翁遭爆「真實稅率」比普通人還低　巴菲特稅率才0.1％

快訊／法國總統馬克宏「當街被甩巴掌」　隨扈飛撲逮捕巴掌男

收購義大利「半導體公司」失敗　金融時報：中國對歐外交成果崩解

婚友社美女社長分享「追女秘籍」　加國男1句話讓她秒答應約會！

大S 10年婚「觸礁3大關鍵」：本就不容易！節目1句話讓汪小菲無言

徵召醫護沒上被酸「騙疫苗」　最美魚販：把人想太壞了！多點愛吧

全民「普發1萬」要花2350億　蘇貞昌有2疑慮

美參院投票通過《創新與競爭法案》　逾5兆元投入半導體等技術研製

高端疫苗「家族淘金術」起底！電子起家成生技股王　跌20根後再起

他眼睛「無法聚焦」卻沒近視！醫揪關鍵病因：竟是「眼震」作祟

曾放話非他不嫁！　謝金燕驚爆「錯過」劉德華內幕：不是開玩笑

台灣疫情嚴峻　西進台青發起「影片接力」隔海祝禱

沒見面就掰了！「無法遠距戀愛」星座Top 3 　雙子被點名易變心

侯怡君懷孕！備孕3年終於當媽　嗨到祕婚66歲蕭大陸不藏了

KIMIKO老公下廚讚「會做菜的男人好性感」　「大肌老王」太養眼：大家只想看你胸部吧！

國際熱門新聞

世界首富遭爆稅率比普通人還低　巴菲特稅率才0.1％

即／法國總統馬克宏被甩巴掌　隨扈飛撲逮捕巴掌男

印度神童最新預言：6／20將有嚴重大事

雙親先後染疫死　5子女頓成孤兒！最小7歲

《金融時報》：輝達申請1.1兆元收購安謀

美放寬111個國家地區旅遊建議　台灣維持第三級

大邱自購輝瑞疫苗被爆遭詐！市長道歉了

他「揉紙團」參加紙飛機比賽　直接奪冠

市場缺乏明顯催化劑　美股大體平盤作收

收購義大利半導體公司失敗　金融時報：中國對歐外交成果崩解

她染疫216天　新冠病毒在體內變異32次

台女「激凸+微露黑森林」　越南老司機超嗨

重症者吐出巨量濃痰　跟強力膠一樣稠

安樂死雲霄飛車！極限軌道玩到掛

更多熱門

相關新聞

Volvo XC40台灣發起召回

Volvo XC40台灣發起召回

《車輛安全資訊網》日前公告，交通部已同意國際富豪汽車（Volvo）提報的XC40召回改正計畫；Volvo在台部分市售XC40由於煞車倍力器螺帽出現瑕疵，必須進行召回檢修；Volvo也已陸續通知受影響車主，還請消費者留意後續通知。

廈門再揪出2例台灣輸入！　包含1名無症狀感染者

廈門再揪出2例台灣輸入！　包含1名無症狀感染者

過往成功害台防疫破功！《衛報》揭主因

過往成功害台防疫破功！《衛報》揭主因

張育成開啟每日任務：介紹台灣！

張育成開啟每日任務：介紹台灣！

南韓記者曝：拜登政府最大焦點是台灣

南韓記者曝：拜登政府最大焦點是台灣

關鍵字：

法國國民議會台灣Jean-Yves Le DrianJean-Jacques Gaultier

讀者迴響

熱門新聞

董至成失聯...謝忻「演藝圈都在找他」結局超烏龍！

即／壹電視宣布「全體員工緊急快篩」

即／電視台攝影猝死確診　大樓清消

即／小港家庭5人染疫　感染源找到了！

即／北投一家四口3死悲劇　遺體報告「全確診」

日正妹4年花253萬整形　對比照讓日網傻了

很少發脾氣的「佛系星座」Top 3！

汐止16屁孩群聚亂砍　聲押恐罰百萬

杜汶澤嗆汪小菲「才是漢奸」！

攝影師猝死電視台「確診新冠」！張雅琴將快篩

愷樂爆秘婚醫生男友　「紅娘」小蜜桃回應了！

大S婚變3天後小S首發文！　低調送暖網看哭了

即／資深記者輕生亡！「確診新冠肺炎」

女闖軌道「詭異敬禮」躺下！台鐵司機急煞嚇傻

台積電徵作業員「時薪2600」！網喊+1　真相曝

更多

最夯影音

更多
被早餐店阿姨笑「踩得到油門？」 原住民司機拿傢伙：帶你打棒球

被早餐店阿姨笑「踩得到油門？」 原住民司機拿傢伙：帶你打棒球
最早到最晚走！周志浩累癱閉眼　打盹14秒網心疼：鐵打都頂不住

最早到最晚走！周志浩累癱閉眼　打盹14秒網心疼：鐵打都頂不住

馬路上驚見「小心地滑告示牌」　碎步移動...網笑：玩具總動員？

馬路上驚見「小心地滑告示牌」　碎步移動...網笑：玩具總動員？

怕孩子有遺憾！國小出動AI機器人 「線上畢典、頒證書」老師致詞落淚

怕孩子有遺憾！國小出動AI機器人 「線上畢典、頒證書」老師致詞落淚

應采兒結婚陳小春11年：除了我沒人會嫁他！　控訴「母親節自己付錢」…老公一句話放閃

應采兒結婚陳小春11年：除了我沒人會嫁他！　控訴「母親節自己付錢」…老公一句話放閃

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面