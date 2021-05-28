日本擬供AZ疫苗助台抗疫　蔡英文：打從心底感謝彼此深厚友情

▲蔡英文。（資料照／記者湯興漢攝）

政治中心／台北報導

日本《產經新聞》28日上午報導，日本政府有意提供AZ疫苗給台灣，最快6月便可以實現，而日本外相茂木敏充在記者會上，則表示將針對提供疫苗給台灣一事進行商討。對此，總統蔡英文晚間在推特以日文表示，很高興在這困難的時代中，台日彼此共同渡過難關的態度變得比以往更加鮮明，「我打從心底感謝彼此深厚的友情」。

日媒《產經新聞》28日獨家引述政府、自民黨內部消息人士報導，日本當局打算要將取得的部分AZ疫苗分配給台灣，以解決燃眉之急；而茂木敏充28日在記者會上則表示，「有效地確保疫苗被安全分配到所有國家與地區是非常重要的事。」同時他也提到，在能確保日本國民分配到疫苗的情況下，願意將多餘的疫苗提供給其他國家與地區。

除此之外，茂木敏充還說道，「台灣在311大地震時，快速地募款，並提供我們各式各樣的援助。如今台灣的國產疫苗至少要等到7月才能正式上路，在此之前可能會面臨疫苗不足的情況，我們將會認真討論（支援方案）。」

對此，蔡英文晚間在推特以日文寫道，「台日間的羈絆顯現出，民主國家能夠透過彼此互相協助，以強化對國家的治理，就如同疫苗能賦予人們免疫力一般。我很高興，在這困難的時代台日彼此支持、共同渡過難關的態度變得比以往更加鮮明，我打從心底感謝彼此深厚的友情」。

而中央流行疫情指揮中心28日晚間回應，對於日本政府願意在台灣疫情艱難時刻，有意提供新冠疫苗，給予幫助，表達萬分感謝。

不過，駐日代表謝長廷則在臉書表示，不便評論或證實「日本擬提供疫苗給台灣」，這種事情通常要低調運作，才能避免政治干擾，而且提供的數量、時間、主體、釋出方式等細節也相當複雜，只能跟時間賽跑，疫苗沒有送抵台灣之前都不算數。

▼蔡英文28日晚間以日文感謝日本。（圖／翻攝自Twitter／蔡英文 Tsai Ing-wen）