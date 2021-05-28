快訊／日本6月給台灣AZ疫苗！衛福部回應了

▲日本有意提供AZ疫苗給台灣 。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

日本《產經新聞》28日獨家報導，基於台日的互助關係，政府有意提供AZ疫苗給台灣，最快6月可以實現。對此，中央流行疫情指揮中心28日晚間回應，對於日本政府願意在臺灣疫情艱難時刻，有意提供新冠疫苗，給予幫助，表達萬分感謝。

指揮中心表示，鑒於台灣疫情仍然嚴峻，在國內COVID-19疫苗的空窗期時，若日本政府願意即時伸出援手，我國一定也會感到非常溫暖，惟相關事宜均尊重日本政府的討論與安排，也希望能夠儘快著手進行後續作業。

根據《日本放送協會》報導，台灣自5月中爆發本土疫情，情況急速惡化，疫苗接種成為當今重要課題，然而目前台灣能夠取得的疫苗量少之又少。日媒《產經新聞》28日獨家引述政府、自民黨內部消息人士報導，日本當局打算要將取得的部分AZ疫苗分配給台灣，以解決燃眉之急。

對此，日本外務大臣茂木敏充28日在記者會上表示，「有效地確保疫苗被安全分配到所有國家與地區是非常重要的事。」同時他也提到，在能確保日本國民分配到疫苗的情況下，願意將多餘的疫苗提供給其他國家與地區。

不僅如此，茂木敏充還說道，「台灣在311大地震時，快速地募款，並提供我們各式各樣的援助。如今台灣的國產疫苗至少要等到7月才能正式上路，在此之前可能會面臨疫苗不足的情況，我們將會認真討論（支援方案）。」