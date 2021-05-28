快訊／莫德納剛落地　蔡英文最新發聲：建立回報民眾接種健康系統

▲蔡英文28日臉書上傳圖片。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文 Tsai Ing-wen）

記者蘇晏男／台北報導

首波15萬劑莫德納疫苗今（28）日下午16時59分運抵桃園國際機場，中央流行疫情指揮中心表示將力拼封緘檢查作業縮短至7天。對此，總統蔡英文則在臉書透露，政府會建立一套系統，讓民眾知道打疫苗的時間、施打後回報健康狀態的方式等。此外，她也再次呼籲民眾，三級警戒持續中，這個週末，拜託大家非必要別出門、不群聚。

蔡英文晚間透過臉書表示，今天，剛配送出去的AZ疫苗正在施打，這一批順利到貨的莫德納疫苗，在完成通關和檢驗等程序後，很快也會進行配送和施打。

「接下來，還會有更多的疫苗陸續到位。我們的任務，是在最短的時間內，讓最多的國人完成疫苗接種。」蔡英文透露，因應後續大量接種的需求，包括適合的接種處所、足夠的注射人員，這些後勤事項，都正在積極加強中，政府也會建立一套系統，讓民眾知道打疫苗的時間、施打後回報健康狀態的方式等等，請大家放心。

此外，蔡英文也再次呼籲，今天是星期五，三級警戒還在持續中。這個週末，她一樣要拜託大家：非必要別出門、不群聚，一起做好防疫，台灣要過這一關，需要我們一起來努力。