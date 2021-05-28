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新冠遺體處理被po網！不可原諒宜縣府急查　救護車運屍最高罰50萬

▲▲▼宜蘭確診者不幸病重去逝，遺體處理過程被上傳，宜縣府全力追究並重罰。（圖／宜縣府提供，下同）

▲▼宜蘭確診者不幸病重去逝，遺體處理過程被上傳，宜縣府追究並要重罰。（圖／宜縣府提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭70歲確診男子，27日上午不幸病重去逝，但遺體處理過程及上救護車被拍成影片上傳到網路上，宜蘭縣政府表示遺憾外，並強調，將約談在場相關人士並依法追究拍攝及散播者；另，救護車不能載運遺體，將依緊急醫療救護法對業者開罰10至50萬元，且按次處罰到改善。

宜蘭縣長林姿妙28日下午在防疫記者會中表示，27日上午去世的長者（案2652），有高血壓及心血管疾病慢性病史，確診後狀況持續惡化，轉入加護病房治療，雖然經過醫師全力搶救及使用各類最新的藥物，仍然無效。

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▲▲▼宜蘭確診者不幸病重去逝，遺體處理過程被上傳，宜縣府全力追究並重罰。（圖／宜縣府提供，下同）

不過，這名長者去世後的處理過程，被拍攝成影片且上傳到網路上，對此，她表達遺憾之意，且因依規定救護車不能載運死者，將依緊急醫療救護法規定，對救護車公司開罰。另外，有人把影片上傳網路，也將約談當事人，釐清責任歸屬，並決定後續處分方式。她懇請大家一定要尊重家屬感受，不要把相關訊息放到網路上流傳。

宜蘭衛生局長徐迺維說，中央28日雖沒公佈案2652的不幸死訊，但28日一早遺體處理過程被散播，這非常的不妥，所以跟中央請示後經同意，宜縣府做了部分資訊公開。至於影片流出，會釐清現場人員責任，這件事情非常不好對往生者及家屬已經造成傷害，不可原諒，一定會開罰。

▲▲▼宜蘭確診者不幸病重去逝，遺體處理過程被上傳，宜縣府全力追究並重罰。（圖／宜縣府提供，下同）

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