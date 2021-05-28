連續14天病例破百「採取更強烈措施」？陳時中：三級管制應已足夠

▲指揮中心記者會，指揮官陳時中 。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內爆發本土社區疫情，已經連續14天單日病例破百例，另從校正回歸來看並未有下降趨勢，外界關注是否會採取更強烈的防疫措施。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（28）日表示，全國三級包含社區管理、醫療檢疫，強度應該已經足夠，重點是執行力。

國內從5月11日以來出現本土感染源不明個案，19日提升全國三級警戒，然而到現在相關累積本土病例已經超過6000例，且有66例死亡。另指揮中心從22日開始每日公布校正回歸病例回補，以趨勢來看，5月17日之後每天新增病例都達到400例以上，其中5/17、5/19兩天還超過500例。

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮官陳時中坦言，整體趨勢看起來平坦，未見到往下「情況不是太好」，進一步分析原因，可能是潛藏社區病患還未找出來，篩檢應該加快，特別是疫情熱區的篩檢，避免病人留在社區造成後續相關傳染。

媒體提問指出，校正回歸並未看到疫情下降趨勢，是否會採取更強烈防疫措施？陳時中說，整體要看三級警戒對社區管理、防疫醫療檢疫，「第三級我覺得強度應該夠」尤其前兩天公布相關基本限制，把所規定的強度執行做好，這是最重要的部份。陳時中也提到，這兩週的疫情趨勢，會將相關資料進行彙整，下週一、週二再來像外界報告。