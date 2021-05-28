零星本土疫情再起！　廣州打疫苗已暴動「密麻人潮」衝推擠

記者任以芳／綜合報導

大陸本土病例再起，廣州開始出現零星病例，截至27日0時至24時，新增無症狀感染者6例，其中境內3例、境外輸入3例。儘管確診病例不多，刺激大陸民眾接種疫苗意願。廣州、深圳出現大排長龍景象，甚至到半夜十二點還在排隊。還有人一早守在醫院門口，一開門就衝進去，各地都出現暴動式人潮。

▲ 廣州民眾施打疫苗人山人海。（圖／翻攝 好看視頻）

綜合陸媒報導出，大陸開始出現本土病例，繼安徽、遼寧出現打疫苗瘋潮。廣州也出現誇張連夜排隊景象，各大疫苗施打站、醫院、體育場臨時疫苗站都是排隊人潮。畫面顯示，密密麻麻人群擠在醫院門口，時間一到有如猛獸出閘，爭先恐後往前擠，場面十分混亂。

廣州這兩天許多大街小巷，路邊轉彎處，或是醫療院所門口都是人山人海景象。這也讓很其他出門打疫苗民眾擔心，是否造成二次群聚感染。

▲廣州「花式排隊」之一代家人排隊。（圖／翻攝 23號）

廣州的「花式排隊」還有代家人出征，有些老人不方便站在隊伍裡，家屬代替老人來排隊。從網友「23號」發布的照片顯示，有兩個女子排隊後背貼了紙條，上面寫代全家排隊，後面10人；後面這位女子背上的紙條是代六個人。

另外，還有人用拖鞋、板凳替代排隊，排成一大圈。廣東江門一處體育場也是人山人海，所有人坐在後方座位區，網友看到，以為是在開搖滾演唱會。

▲ 廣州一夜之間瘋打疫苗。（圖／翻攝 好看視頻）

還有廣州網友拍影片，一早去附近施打疫苗點，填好表格前面還有300多人，大概兩小時後，好不容易等到可以打疫苗。醫護員沒有事先提醒，原來不能空腹打，要求先去吃早餐。該名網友抱怨，一來一回簡直浪費時間。

《中青網》報導稱，廣州市疾病預防控制中心副主任張周斌表示，總結出本次疫情傳播的兩個特點， 一是此次疫情是通過共同居住、共同就餐、共同託管等相對密閉的場合受到感染後造成的傳播，感染者之間有明確的傳播鏈條。二是病毒傳播速度非常快，傳播力很強。

張周斌表示，「傳播速度快，是此次疫情和以往疫情最大的不同；傳播力強體現在病毒可以通過吃一頓飯，短暫的非直接接觸就可以造成傳播。」