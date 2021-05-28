快訊／高雄恐怖麻將確診再+1　匡列三圈583人已13人染疫

▲28日記者會 。（圖／高雄市府提供）

記者洪靖宜／高雄報導

中央流行疫情指揮中心延長三級警戒至6月14日，指揮中心今（28）日公布國內新增297起本土病例，258例校正回歸，其中高雄市為1例，高雄市長陳其邁召開記者會，公布相關足跡，這案也是因賭場內打牌遭染疫，這麻將桌群聚已匡列3圈擴大採檢，有13人確診。



引爆這波群聚感染的案5888在5月14日發病到5月24日自行到院採檢、隔日確診前，曾因呼吸道咳嗽等症狀，期間就診約10次，是一起經過室內聚賭過程演變為家庭、職場群聚，除賭場內聚集牌友外，另波及兩家庭。

案5888到瑞竹牌間打牌，除了讓父親(案5559)和母親(案6363)確診，還有同事(案6767)，及牌友（案6365、案6771、案6770、案6553），此外，案6365到立信牌間打牌，傳染給案6773。而案6553則傳染給妻子(案6772)、大女兒(案6774)、及二女兒(案6775)。28日公布新增(案7010)，為一名50多歲男性，就是因和案6365至立信牌間打牌而染疫。

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▲鳳山牌間群聚圖。（圖／高市府提供）



衛生局表示，這麻將桌群聚立案匡列3圈擴大採檢，第一圈匡列有5人陽性；第二圈應採302人，已檢250人，目前有8人呈現陽性；第三圈264人，仍在採檢中。共計應檢583人，已檢435人，已有13人呈現陽性。

案7010足跡包含5月21至25日上午8時50分至9時，曾至鳳山區Mr.里歐歐式早餐，5月21、24日中午12時至12時15分，曾到鳳山區文龍東路的新宿便當。

▲ 案7010足跡 。（圖／高市府提供）

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