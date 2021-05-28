驚險影像曝！砂石車疑煞車失靈　下匝道撞水溝險衝車陣釀大禍

記者黃孟珍／苗栗報導

國道3號苑裡交流道，28日上午發生一起驚險車禍。1名男子所駕駛的砂石車，準備下國道3號苑裡交流道時，疑似煞車失靈，為閃避前方車輛，失控撞上路邊水溝才停下，前輪還掉落在苗140線上，當時正值上下班之時，車流量非常大，所幸沒有釀成人員傷亡。

▲砂石車因煞車失靈，下匝道時為閃避前車，直接衝撞路旁水溝，所幸沒有釀成更大傷亡。（圖／記者黃孟珍翻攝）

警方調閱監視器後發現，這輛砂石車在28日上午7時許，行駛國道3號南向北方向行駛，在下苑裡交流道時，疑似煞車突然失靈，整輛車速度未減直接衝下匝道，當時正好前方有車，駕駛為閃避這輛車，衝出匝道邊坡，撞上路旁的水溝才將砂石車停下。

▲▼砂石車為閃避前車自撞水溝，連前輪也脫落在苗140線上。（圖／記者黃孟珍翻攝）

警方表示，當時撞上水溝時，整個塵土飛揚，前輪還斷裂脫落在平面道路苗140線上；加上當時正值上下班車流量大，目擊民眾各個都嚇出一身冷汗，所幸駕駛送醫後已無大礙，也未波及路上的民眾，詳細事故原因，還正待警方釐清中。

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