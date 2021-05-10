台南砂石車左後輪胎脫落　一路滾70米擊落單車男！休旅車也遭殃

記者林悅／台南報導

34歲王姓男子10日上午11時許，駕駛砂石車沿東區前鋒路行駛到前鋒路與小東路口時遇路口紅燈煞停，其左後外側輪胎卻不明原因從脫落，輪胎滾約70公尺至路口，撞上當時69歲騎單車的許姓男子，另波及停放在路旁一輛休旅車保險桿，許男經送醫無大礙，目前肇事原因及相關責任正由警方調查處理中。

▲王姓男子駕駛砂石車遇路口紅燈煞停，其左後外側輪胎卻不明原因從脫落，輪胎滾落至路口，撞上當時69歲騎單車的許姓男子。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方調查，王姓男子駕駛砂石車沿前鋒路南向北行駛至前鋒路與小東路口時，遇該路口紅燈煞停，其車子左後外側輪胎卻不明原因從後輪軸脫落，一直沿著前鋒路南向北滾動約70公尺至路口，撞上當時騎乘腳踏車沿小東路西向東直行的69歲許姓男子發生交通事故，另波及停放在路旁一輛休旅車右後方保險桿。

台南市警一分局員警到場後，立即於事故現場實施交通管制，並對王姓駕駛實施酒精濃度檢測值為0，而許男當下意識清醒，經檢視身體稍有擦傷無大礙，現場由消防局救護人員以救護車將傷患送醫救治。交通分隊員警同時進行現場採證、拍照及測繪，積極調查釐清相關肇事原因。

市警一分局警方呼籲汽車駕駛人，應定期將車輛保養，行駛前也應檢查車輛相關安全設備是否異常，行駛中應遵守交通規則，以確保行車安全。

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