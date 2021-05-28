慣老闆居家「卻要員工到班」　匿名問卷瘋傳！3成網友：不顧死活

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

本土疫情不斷延燒，許多公司也實行居家辦公或分流上班，就有網友針對「企業防疫政策」做出匿名問卷，而表單在網上瘋傳，已有3420人填單，而留言也很兩極，不少員工怒吼，公司不顧死活；但也有許多人大讚，老闆很替下面著想，甚至超前部署。

這份匿名問卷在網上流傳後，狂吸大票網友填單，而表單內容包括公司名稱、所在地、公司上班情況、防疫政策及員工滿意度等。在3000多人中，有29.6%「不能在家上班」，14.2%「有條件在家上班」，23.7%「分流在家上班」，21.5%「開放自由在家上班」，而全部在家上班僅0.5%。

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▲有2成9的人不能在家上班。（圖／翻攝自Google表單）

針對企業防疫政策滿意度，評分標準1到5分，有3成的填表人給公司打「最低的1分」，而留言不乏「不見棺材不掉淚」、「完全不顧員工死活，一切以公司利益為唯一考量」、「沒有危機意識」、「爛，訊息永遠慢半拍，都要先看其他公司如何操作，才會想辦法抄一份，6、7千人的大公司，還要警衛一個一個量體溫，連個熱像儀也買不起」、「老闆沒有要主動宣布任何防疫措施，都是同事自發要求」、「無良公司，總部的人還須至門市前線支援」、「實際上公司還是一堆人」、「高層自己居家辦公，要求基層持續對外開放借還書。與校內其他單位教職員工生接觸」。

▲有3成的人很不滿公司防疫政策。（圖／翻攝自Google表單）

當然，當中也有兩成的人給予最高評價，大讚「公司對於防疫標準優於同業，保護員工也維持公司競爭力」、「反應很快，5/12要求主管提供可在家上班名單，5/13立刻開始執行」、「公司以人為本，重視員工，我覺得公司做得很好」、「加強爭取打疫苗」。