確診者足跡「公開原則」曝光！陳宗彥：公司名、住所不公開

記者彭懷玉／台北報導

關於確診者的足跡公不公開、細節到哪，一直是各地地方政府反映的重點，各地方政府希望中央疫情指揮中心授權給地方政府去做個案的足跡公布。對此，中央疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今（28日）指出，針對確診者個資的部分，原則上不公開，個資只會公布年齡級距、性別，居住地點只公布到區域，非住家。

▲中央疫情指揮中心副指揮官陳宗彥。（圖／指揮中心提供）



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陳宗彥表示，第一，從個資部分原則不公開，比如說年齡、性別是可以公開，但中央疫情指揮中心是公佈年齡級距，居住地點只公布到區域。另外，接觸者的類型公開到同住家人或醫護等人數，藉此機會再次跟地方政府說明，請地方政府依循這樣的發布原則來處理。

陳宗彥強調，有些場所或任職單位原則上不公開，但如果需要公開，不管是公部門或民營事業機構，公開前都要先行溝通；活動場所的部分，比如像隱私場所自己的住家、個人處所等等，這些能不公開就不公開，大眾運輸系統則是原則上公開，因為確診者接觸的對象、影響範圍比較大。



至於開放場所的部分哪些可以不公開？陳宗彥指出，如果有實施實聯制，在疫調時也能掌握其接觸對象、能清楚掌握，那就不會公開，足跡公布的原則再次跟大家和縣市政府說明。

▲▼確診個案發布原則。（圖／指揮中心提供）