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接下來年輕人感染居多！旅美台人給台灣11個忠告：醫療體系不能崩潰

▲▼新冠疫情漫延，民眾害怕染疫，選擇躲在家中足不出戶。每到假日便人滿為患的西門町、台北火車站及華山大草原，人潮瞬間蒸發如同空城一般。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾自行類封城，路上車輛、行人寥寥無幾。（圖／記者湯興漢攝）

實習記者周依儒／綜合報導

台灣近期陷入疫情危機，讓社會瀰漫著一股無形的低氣壓。一名在美國工作的台人Mark Han見狀，忍不住分享自己在洛杉磯抗疫1年多的經驗，並點出11件台灣人應該做的事，希望大家看完後可以慢慢接受與病毒共處，直到它消失。文章曝光後讓不少台灣人學了一課，也吸引上萬人按讚留言。

Mark Han表示，這幾天看到台灣疫情的狀況，種種情形都和美國去年疫情剛爆發時一模一樣，讓他不禁想到這一年在洛杉磯經歷了疫情爆發、封城、開城、世界第一確診率再到復原的整段經歷，又加上自己與洛杉磯公共健康部工作，希望能分享一些抗疫經驗給台灣網友，減少恐慌。

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Mark Han給台灣忠告的11件事如下：

1、這個病毒，感染力很強，目前台灣定點篩檢，醫院只對有症狀者篩檢，跟美國一開始一樣。你看到的數字，只是一部分，實際上帶病的人，應該是這個數字的好幾倍。尤其台灣，人與人這麼近的情況，一不小心，爆發起來會很可怕。

2、你現在看到的數字，已經是前兩個禮拜的成果。目前的自主性封城，成績大概要兩個禮拜才看得到。不要因為數字灰心，成果之後會看到的。

▲▼雙北市餐廳飲料店全面改外帶 餐廳張貼公告 或停業因應。（圖／記者屠惠剛攝）

▲原PO認為，在自主性封城後，可能不會馬上看到成效。（圖／記者屠惠剛攝）

3、很多台灣朋友，長輩，現在還在說「啊你們太緊張」、「啊這根本是流感而已」、「哎呀你們不要嚇人」、「這種事在台灣不會發生」、「大家呆在家就好」這些話，我們在美國老早也都講過、聽過了，之後美國就死了60萬人。這個病毒不論種族，不論藍綠，在全世界任何地方都一樣，你不把他當一回事，他就跟你當好朋友。

4、大家互相指責，互相推卸責任，罵政府，罵這裡罵那裡，都是恐慌的自然反應。美國已經罵了一年多，現在還在罵，還有人在說新冠是假的。請大家不要把心思放在那上面。台灣已經為你們爭取了一年多的時間，趕到疫苗出來。這是所有台灣人應該覺得驕傲的。美國從去年3月到現在，還沒恢復正常。我個人從去年3月開始，到現在只吃過大概5次餐廳。

5、有關於「兩個星期台灣要解除三級」這個梗圖…我覺得燃起大家團結的心，是很好的。但是以我對這個病毒的了解…能夠不在兩個星期進入第四級，都已經幾乎是天方夜譚…不要說是解除。希望大家要有長久奮鬥的打算。但是，我希望台灣的大家能證明我是錯的，讓我看到奇蹟。

▲▼亞東醫院開放AZ疫苗給400多位板橋、樹林等疫情熱區的基層院所醫師接種 。（圖／記者李毓康攝）

▲在全民接種疫苗前，可能還無法回到0確診。（圖／記者李毓康攝）

6、在全民免疫、接種疫苗前，我個人認為要回到0確診幾乎是不可能的事情。慢慢的，很多生活習慣會改變。超市控制人數，公共場合關閉，居家上班，非必要產業全部關閉等等，只是冰山一角。一開始大家會害怕與不習慣，但是，會慢慢好的。也希望大家有心裡準備，這是個長期的事情。

7、假消息、假新聞，都是在危機的時候最活躍。不要相信什麼網路偏方，不要相信任何不是正式媒體、部門發布的消息。任何LINE 微信等等軟件上面傳的東西 一概當是假消息。有這些關鍵字：「內部消息，我朋友在XXX上班，某某醫生建議，請多多分享出去，XX告訴我什麼時候會封城」，反正這類的東西，直接刪除不要轉發。也多多關懷家裡的長輩，因為他們會被假消息壓不過氣。

8、一開始，感染的年齡層可能會是老年人居多，過一段封城時間後，會轉變成年輕人居多。關一兩個禮拜，大家都呆得住。關一個月後，大家就會開始沒耐性，然後年輕人覺得自己身體好，不怕，就會開始趴趴走。那個時候，才是疫情真的要開始的時候。現在，才是剛開始而已。大家覺得少去公共場合就沒事，其實最危險的，是群聚，不是出門。去朋友家喝茶，打牌，看電影，人與人的連結等等，這些才是感染風險最大 也是最難控制的不定數。因為人 是很難關這麼久的。

▲台大醫院快篩站。（圖／記者林敬旻攝）

▲原PO表示，即使染疫大部分都會痊癒，所以不要恐慌。（圖／記者林敬旻攝）

9、現在情況其實很簡單，就是看疫苗與接種來的多快。台灣以外的世界，大部分已經掙扎了一年多，但是以目前情況看來，台灣應該不用等這麼久。這是大家努力的結果，你們現在才開始COVID-19的體驗。

10、搞政治的，要互罵什麼的，回家罵。美國已經忠實呈現在危機時期搞政治會變成什麼樣子。請台灣的朋友不要那麼笨。政客要的就是你們互相撕裂，這是民主社會不變的道理，什麼顏色都一樣。Be Part Of The Solution, Not Part Of The Problem。現在的敵人不是你不喜歡的政黨，是這個病毒。疫情過去之後，大家可以互幹到爽。現在，不需要用全民的生命去搞這個。

11、這個病毒，其實只要床位沒有滿，你就算中標也不是死刑，大部分都會痊癒。只是很大部分的人都需要就醫。只要能夠就醫，死亡率大約也就是1%-3%。但是當沒有病床的時候，死亡率會大大提高，而且當所有醫療資源全部投入在新冠的時候，很多其他的病症，沒有醫生有時間理你。很多本來不會死的人，結果都會死亡。洛杉磯疫情高潮期，醫生有時會直接放棄康復機率低的病患，叫你回家隔離、等死。而且重症的患者，是不能跟家人接觸，見面的。許多的瀕臨死亡的病患，只能跟親人透過iPad告別。所以，不讓醫療體系崩潰，是最重要的事。

最後原PO也打氣喊話，「珍惜你們目前所擁有的，也慶幸你們不需經歷的。」台灣的措施都快又到位，大部分人也都很合作，相信大家的努力，雖然這個病毒不見得能在一兩個月內解決，但大家一定要忍著別群聚，「破口，只要一個，這些就得全部重來，大家忍著點！台灣加油！」

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