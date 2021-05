接下來年輕人感染居多！旅美台人給台灣11個忠告：醫療體系不能崩潰

▲民眾自行類封城,路上車輛、行人寥寥無幾。(圖/記者湯興漢攝)



實習記者周依儒/綜合報導

台灣近期陷入疫情危機,讓社會瀰漫著一股無形的低氣壓。一名在美國工作的台人Mark Han見狀,忍不住分享自己在洛杉磯抗疫1年多的經驗,並點出11件台灣人應該做的事,希望大家看完後可以慢慢接受與病毒共處,直到它消失。文章曝光後讓不少台灣人學了一課,也吸引上萬人按讚留言。

Mark Han表示,這幾天看到台灣疫情的狀況,種種情形都和美國去年疫情剛爆發時一模一樣,讓他不禁想到這一年在洛杉磯經歷了疫情爆發、封城、開城、世界第一確診率再到復原的整段經歷,又加上自己與洛杉磯公共健康部工作,希望能分享一些抗疫經驗給台灣網友,減少恐慌。

Mark Han給台灣忠告的11件事如下:

1、這個病毒,感染力很強,目前台灣定點篩檢,醫院只對有症狀者篩檢,跟美國一開始一樣。你看到的數字,只是一部分,實際上帶病的人,應該是這個數字的好幾倍。尤其台灣,人與人這麼近的情況,一不小心,爆發起來會很可怕。

2、你現在看到的數字,已經是前兩個禮拜的成果。目前的自主性封城,成績大概要兩個禮拜才看得到。不要因為數字灰心,成果之後會看到的。

▲原PO認為,在自主性封城後,可能不會馬上看到成效。(圖/記者屠惠剛攝)

3、很多台灣朋友,長輩,現在還在說「啊你們太緊張」、「啊這根本是流感而已」、「哎呀你們不要嚇人」、「這種事在台灣不會發生」、「大家呆在家就好」這些話,我們在美國老早也都講過、聽過了,之後美國就死了60萬人。這個病毒不論種族,不論藍綠,在全世界任何地方都一樣,你不把他當一回事,他就跟你當好朋友。

4、大家互相指責,互相推卸責任,罵政府,罵這裡罵那裡,都是恐慌的自然反應。美國已經罵了一年多,現在還在罵,還有人在說新冠是假的。請大家不要把心思放在那上面。台灣已經為你們爭取了一年多的時間,趕到疫苗出來。這是所有台灣人應該覺得驕傲的。美國從去年3月到現在,還沒恢復正常。我個人從去年3月開始,到現在只吃過大概5次餐廳。

5、有關於「兩個星期台灣要解除三級」這個梗圖…我覺得燃起大家團結的心,是很好的。但是以我對這個病毒的了解…能夠不在兩個星期進入第四級,都已經幾乎是天方夜譚…不要說是解除。希望大家要有長久奮鬥的打算。但是,我希望台灣的大家能證明我是錯的,讓我看到奇蹟。

▲在全民接種疫苗前,可能還無法回到0確診。(圖/記者李毓康攝)

6、在全民免疫、接種疫苗前,我個人認為要回到0確診幾乎是不可能的事情。慢慢的,很多生活習慣會改變。超市控制人數,公共場合關閉,居家上班,非必要產業全部關閉等等,只是冰山一角。一開始大家會害怕與不習慣,但是,會慢慢好的。也希望大家有心裡準備,這是個長期的事情。

7、假消息、假新聞,都是在危機的時候最活躍。不要相信什麼網路偏方,不要相信任何不是正式媒體、部門發布的消息。任何LINE 微信等等軟件上面傳的東西 一概當是假消息。有這些關鍵字:「內部消息,我朋友在XXX上班,某某醫生建議,請多多分享出去,XX告訴我什麼時候會封城」,反正這類的東西,直接刪除不要轉發。也多多關懷家裡的長輩,因為他們會被假消息壓不過氣。

8、一開始,感染的年齡層可能會是老年人居多,過一段封城時間後,會轉變成年輕人居多。關一兩個禮拜,大家都呆得住。關一個月後,大家就會開始沒耐性,然後年輕人覺得自己身體好,不怕,就會開始趴趴走。那個時候,才是疫情真的要開始的時候。現在,才是剛開始而已。大家覺得少去公共場合就沒事,其實最危險的,是群聚,不是出門。去朋友家喝茶,打牌,看電影,人與人的連結等等,這些才是感染風險最大 也是最難控制的不定數。因為人 是很難關這麼久的。

▲原PO表示,即使染疫大部分都會痊癒,所以不要恐慌。(圖/記者林敬旻攝)

9、現在情況其實很簡單,就是看疫苗與接種來的多快。台灣以外的世界,大部分已經掙扎了一年多,但是以目前情況看來,台灣應該不用等這麼久。這是大家努力的結果,你們現在才開始COVID-19的體驗。

10、搞政治的,要互罵什麼的,回家罵。美國已經忠實呈現在危機時期搞政治會變成什麼樣子。請台灣的朋友不要那麼笨。政客要的就是你們互相撕裂,這是民主社會不變的道理,什麼顏色都一樣。Be Part Of The Solution, Not Part Of The Problem。現在的敵人不是你不喜歡的政黨,是這個病毒。疫情過去之後,大家可以互幹到爽。現在,不需要用全民的生命去搞這個。

11、這個病毒,其實只要床位沒有滿,你就算中標也不是死刑,大部分都會痊癒。只是很大部分的人都需要就醫。只要能夠就醫,死亡率大約也就是1%-3%。但是當沒有病床的時候,死亡率會大大提高,而且當所有醫療資源全部投入在新冠的時候,很多其他的病症,沒有醫生有時間理你。很多本來不會死的人,結果都會死亡。洛杉磯疫情高潮期,醫生有時會直接放棄康復機率低的病患,叫你回家隔離、等死。而且重症的患者,是不能跟家人接觸,見面的。許多的瀕臨死亡的病患,只能跟親人透過iPad告別。所以,不讓醫療體系崩潰,是最重要的事。

最後原PO也打氣喊話,「珍惜你們目前所擁有的,也慶幸你們不需經歷的。」台灣的措施都快又到位,大部分人也都很合作,相信大家的努力,雖然這個病毒不見得能在一兩個月內解決,但大家一定要忍著別群聚,「破口,只要一個,這些就得全部重來,大家忍著點!台灣加油!」