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疫情升溫確診21例！花蓮招募防疫計程車　專人專車無縫接送

▲花蓮縣政府為因應居家隔離及居家檢疫者就醫需求，招募防疫計程車。（圖／記者王兆麟翻攝）

花蓮縣政府為因應居家隔離及居家檢疫者就醫需求，招募防疫計程車。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者王兆麟／花蓮報導

疫情升溫，花蓮已累積21個從縣外移入確診案例，花蓮縣政府為預防居家隔離者或居家檢疫者就醫接送需求，即日啟動招募防疫計程車。28日縣府官方網站及花蓮交通e點通公告「110年花蓮縣防疫計程車駕駛招募須知」，招募時間自5月29日至6月1日，共計4日。

縣府表示，預計招募名額為8位（備取12位），錄取的駕駛將經過專業防疫訓練及完成車內隔離設備後，依照衛生局統一調派於北、中、南區需求地點執行載送任務，並採「專車專人」方式提供服務，合約期間內為「專用」，不得再從事其他營業載客，出車前後將全面清消，車資採使用者付費

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縣長徐榛蔚特別感謝勇敢的計程車駕駛們，在疫情如此嚴峻的時刻，挺身站在前線承接防疫的無縫接送。對於居家隔離及居家檢疫者需求增加，並考量隔離期間仍可能有外出需要，為降低傳染風險，避免相關人員搭乘大眾運輸造成防疫破口，決定啟動防疫計程車的專人專車接送措施。

防疫計程車執行任務研擬訂約為期6個月，任務期間內駕駛將暫停一般計程車載客營業。為保障防疫計程車司機及乘客安全，車內加裝防護隔離裝置，並於每次執行載送任務時，身著隔離衣、佩戴醫療級口罩及手套，載送時間全程開車窗保持通風，每完成一趟載運即進行全車消毒，並經由花蓮縣衛生局檢查通過以降低傳染風險。

防疫計程車司機薪資每天每車新台幣3500元，且為確保司機健康獲得保障，協助司機加保防疫險，車資採使用者付費。合約期滿後，防疫計程車司機須進行14天居家隔離，縣府也將補償隔離期間的營業損失每天2100元，讓駕駛可以無後顧之憂。縣府呼籲民眾做好自主健康管理，防疫不亂跑，避免不必要之移動，防疫不鬆懈，口罩戴確實，保持社交距離，勤洗手勤消毒，有任何症狀請撥打防疫關懷專線。

►腦公！你不可以賴帳喔

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