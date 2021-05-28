白俄逼客機迫降逮異議人士…民航組織將調查！　G7籲放人

▲白俄羅斯迫使客機降落，逮捕機上反對派人士普羅塔塞維奇（Roman Protasevich）被捕。（圖／路透）



文／中央社

瑞恩航空一架班機日前被迫轉降白俄羅斯，隨後白俄當局逮捕機上異議記者普羅塔塞維奇。七大工業國集團今天要求白俄立刻放人；國際民航組織則同意調查班機被迫轉降一事。

法新社報導，英國政府今天公布七大工業國集團（G7）外長的聯合聲明，要求「立即且無條件釋放」普羅塔塞維奇（Roman Protasevich），「以及在白俄羅斯被拘留的其他記者和政治犯」。

歐洲聯盟（EU）外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）今天也說，針對這起事件，歐盟正在考慮鎖定白俄關鍵產業採取行動。

波瑞爾考慮鎖定鉀肥產業，或是拒絕經由白俄輸送天然氣至歐盟境內，以此因應白俄政權的「劫機」行徑。

路透社報導，愛爾蘭交通部長萊恩（Eamon Ryan）表示，聯合國（UN）的國際民航組織（ICAO）今天已同意調查瑞恩航空（Ryanair）客機被迫轉降一事，將於6 月25日前提出期中報告。

流亡波蘭的白俄羅斯記者普羅塔塞維奇，23日與女友從希臘雅典搭乘愛爾蘭瑞恩航空的班機飛往立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius），飛機在白俄上空被戰鬥機攔截，轉降白俄羅斯首都明斯克（Minsk），兩人立刻遭到逮捕。

明斯克當局則宣稱，他們為確保飛行安全、因應巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）的炸彈威脅，才要求飛機降落。

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