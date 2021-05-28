台科大1住宿生確診！校長發信證實：今日宿舍、校園大消毒

▲台科大1住宿生確診。（圖／資料照）

記者崔至雲／台北報導

台灣已升級至全國第三級防疫警戒逾一周，但確診個案數仍一直增加。台科大稍早證實，該校1名住宿生確診，已接獲衛生單位通報。校方將配合衛生單位進行校內疫調，確定需匡列人員，協助進行隔離，同時於今（28日）將進行宿舍與校園徹底消毒。

根據教育部昨日提供的《covid-19各級學校學生確診案例統計》資料顯示，全國學生確診人數已破200例，其中包含10例境外移入（以大專校院生為主），本土累積200例，包含74例大專校院生、38例高中生、23例國中生、43例國小生、22例幼兒園學生。

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▼台科大校園消毒。（圖／台科大提供）



【校長致全校師生同仁信】

各位同學、老師、同仁，大家好：

台灣已升級至全國第三級防疫警戒逾一周，確診個案遽增，疫情仍嚴峻。本校有一位學生，已接獲衛生單位通報為確診個案。此學生雖為本校住宿生，但疫情發生期間，大多數的時間都住在校外。學校配合衛生單位進行校內疫調，確定需匡列人員，協助進行隔離，同時於明日（5/28）將進行宿舍與校園徹底消毒，會以最慎重的方式採取各式因應的相關措施。

請各位同學、老師、同仁們務必注意自身健康狀況，戴好口罩，若有接觸到公共區域的物件如電梯按鈕、門把等務必要勤洗手。現階段盡量避免外出移動，防疫期間學校已經全面改採線上授課，請老師同學們儘量不要來校園，儘量減少人與人的接觸，防堵疫情擴散，用具體行動共同守護台灣。

由於疫情情勢變化很快，請大家務必從官方管道和學校防疫相關公告了解正確的防疫資訊與消息，遵守各項防疫規定，若有任何健康狀況或疑問，請不要緊張或驚慌，和官方單位聯繫，並遵從相關指示和後續安排。

防疫期間還請大家忍耐，共同維護學校的安全。透過每一位的努力，我們才能有更安全的校園，也才能共同抗疫，讓台灣更快且安全度過此次疫情。

台科大會持續針對疫情有各項對應措施，不論是遠距教學、居家辦公、異地辦公，或是繼續加強校園人流管制與消毒，面對疫情，若有不安或恐懼，我們也啟動相關諮商輔導、關懷機制，請每一位同學、老師、同仁們保持正向抗疫，大家攜手努力，期能平安度過。

校長顏家鈺